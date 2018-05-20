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Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

Bosna Hersek ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan basında yer alan 'suikast ihbarı' haberleriyle ilgili "Bu haber bana MİT'ten ulaştı. Zaten ulaştığı için Bosna Hersek'teyim. Bu tür tehditler, operasyonlar bizi bu yoldan alıkoymaz" dedi.

Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic'le görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda suikast ihbarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu haber bana MİT'ten ulaştı. Bu tür tehditler bizi yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Üç yıl aradan sonra Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Az önce Sayın İzzetbegovic kardeşimle gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerimizi yaptık.

İkili ilişkilerimizin ticari, ekonomik, turizm, askeri yönlerini ele alırken, bunun geliştirilmesi üzerine konuştuk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne desteğimizi vurgulamak isterim. 24 Haziran'da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim'de Bosna Hersek'in seçimleri var. Bu seçimlerin ülkelerimizin birliği ve beraberliği için birer vesile olmasını temenni ediyorum.

Bosna Hersek'in seçim öncesi gündemini meşgul eden seçim kanunu meselesini ülkenin iç meselesi olarak kabul ediyoruz. Tarafların konuyu sağduyu yoluyla çözeceğine inanıyoruz.

İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolar. Bunu yükseltecek potansiyel iki ülkede de var. Ulaşım, lojistik, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Türk firmalarını Bosna Hersek ve tüm Balkanlarda yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlere Bosna Hersek'te daha fazla iş yapma imkanı sağlanmasıdır.

Bosna Hersek için NATO eylem planının uygulanması konusunda çabamızı sürdüreceğiz. Bosna Hersek'in AB üyeliği için gerekleri yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramamasını temenni ediyoruz.

Sayın İzzetbegovic'in belirttiği gibi, FETÖ toplumun her alanına bir ahtapot gibi dolamış ve varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek'te FETÖ etkinliğinin bitirilmesi için somut adımlar atacağız.

Ülkemizde Bosna Hersek'in refahı ve kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur ve asla da olmamıştır. Ekonomi alanında bize 8 bin ton et gönderilmesini doğrusu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu Bosna Hersek'te istihdam sağlayacaktır.

Belgrad-Saraybosna'ya yapılacak olan yolların özelliği çok çok farklı. Burada kolay bir altyapı yok. Gerek tüneller, gerek tünellerin dışında köprüler, burası bizim Karadeniz'i andırıyor ancak Karadeniz bile bu kadar zor değil. Ancak bittiği zaman tüm Balkanlar bu işten çok mutlu olacak. 3 milyar avronun üzerinde bir yatırım yapılacak. Buraya girecek olan müteahhitlerin de bir katkısı olacak. Burada bu yatırım altyapı yatırımı olarak gerçekleşsin ve bu bölgenin barış iksiri olsun.

SUİKAST İHBARI

Bu haber bana ulaştı. Bu haber bana MİT'ten ulaştı. Ulaştığı için de burdayım. Bu tür tehditler bizi alıkoyamaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Avrupa'dan gelen insanlar, buluşmak istedikleri lideri göremezse olur mu? O yüzden biz yolumuza devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan suikast

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