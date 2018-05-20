Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

İkili ilişkilerimizin ticari, ekonomik, turizm, askeri yönlerini ele alırken, bunun geliştirilmesi üzerine konuştuk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne desteğimizi vurgulamak isterim. 24 Haziran'da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim'de Bosna Hersek'in seçimleri var. Bu seçimlerin ülkelerimizin birliği ve beraberliği için birer vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic'le görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda suikast ihbarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu haber bana MİT'ten ulaştı. Bu tür tehditler bizi yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolar. Bunu yükseltecek potansiyel iki ülkede de var. Ulaşım, lojistik, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Türk firmalarını Bosna Hersek ve tüm Balkanlarda yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlere Bosna Hersek'te daha fazla iş yapma imkanı sağlanmasıdır.

Bosna Hersek için NATO eylem planının uygulanması konusunda çabamızı sürdüreceğiz. Bosna Hersek'in AB üyeliği için gerekleri yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramamasını temenni ediyoruz.

Sayın İzzetbegovic'in belirttiği gibi, FETÖ toplumun her alanına bir ahtapot gibi dolamış ve varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek'te FETÖ etkinliğinin bitirilmesi için somut adımlar atacağız.

Ülkemizde Bosna Hersek'in refahı ve kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur ve asla da olmamıştır. Ekonomi alanında bize 8 bin ton et gönderilmesini doğrusu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu Bosna Hersek'te istihdam sağlayacaktır.