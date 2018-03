Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da il kongresine katılmadan önce meydanda toplanan kalabalığa seslendi.



ERDOĞAN'DAN ESPRİLİ YANIT: NO, NO, NO, NO

Sağanak yağmur içinde halka seslenen Erdoğan, 'Ve rahmet geldi, işte görüyorsunuz' dedi. Bu sözlere meydandaki bazı partililer 'Sen getirdin Reis' diye haykırdı. Erdoğan bu sözlere 'No, no, no, no' diye karşılık verdi