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Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi için bugün Samsun'a geldi. Samsun'da halka seslenen Erdoğan, bir vatandaşın yağan yağmurla ilgili "Rahmeti sen getirdin Reis" diye haykırmasına esprili bir dille yanıt verdi

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da il kongresine katılmadan önce meydanda toplanan kalabalığa seslendi.


ERDOĞAN'DAN ESPRİLİ YANIT: NO, NO, NO, NO

Sağanak yağmur içinde halka seslenen Erdoğan, 'Ve rahmet geldi, işte görüyorsunuz' dedi. Bu sözlere meydandaki bazı partililer 'Sen getirdin Reis' diye haykırdı. Erdoğan bu sözlere 'No, no, no, no' diye karşılık verdi

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