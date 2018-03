Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da il kongresine katılmadan önce meydanda toplanan kalabalığa seslendi.

ERDOĞAN'DAN ESPRİLİ YANIT: NO, NO, NO, NO

Sağanak yağmur içinde halka seslenen Erdoğan, 'Ve rahmet geldi, işte görüyorsunuz' dedi. Bu sözlere meydandaki bazı partililer 'Sen getirdin Reis' diye haykırdı. Erdoğan bu sözlere 'No, no, no, no' diye karşılık verdi.

"ARTIK METAL YORGUNLUĞU YOK"

Spor salonunun önünde toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Bu yıl kurak bir yıl geçirdik. Ama işimdi de Nisan yağmurları adeta bize sinyaller veriyor. Rabb’im rahmeti il bize tecelli etsin inşallah. Rabb’im bizleri kuraklık ile terbiye etmedi. Bakın rahmet geldi. İstanbul’da da yağmur vardı, Samsun böyle, Ordu da böyle. Sizler bu rahmetin farklı temsilcilerisiniz. Yola çıktığımız günden bu yana Samsun bize yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. 16 Nisan’da da yine yanımızda oldunuz ve birileri Türkiye’de darbe yapmaya kalkarken Samsun dimdik ayakta durdu. F-16’lara karşı susmadı Samsun. Dimdik ayakta durdu kaçmadı. Üzerine üzerine yürüdü. Şimdi Mart’a hazırlanıyoruz. Arkasından Kasım’da parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi öyleyse durmak yok, yola devam. Tüm evlere girmeye hazır mıyız? Bizim logomuz Rabia. Yani selamlamamız bu. Rabiamız da ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Birileri bunu öğrenmemiş olabilir. Bay Kemal diyor ki ‘bu bir terör örgütünün işaretidir.’ Ey Kemal sen nerelerde dolaşıyorsun. Bunun içerisinde tek millet var. Tek bayrak var. Tek vatan var. Vatanımızı bölemeyecekler. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Ne dedik? İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı? Evet. Kovalamaya da devam ediyoruz. Suriye’ye kaçtılar yine kovaladık. Afrin’de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Kardeşlerim bir şey daha isteyeceğim sizden. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız ve hep beraber kardeş olacağız. Türkiye olacağız" diye konuştu.