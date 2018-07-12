Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yeni kabine hakkında değerlendirmelerde bulundu. Posta gazetesinden Hakan Çelik'in aktardığına göre Erdoğan'ın yeni kabine hakkında değerlendirmeleri şöyle: Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. DEİK ile TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum. Odalarla ithalat-ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak. 'SAĞOLSUN KIRMADI' Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya “Arkadaş işinin başından geleceksin” dedik. Ben bir DEİK toplantısında “Burada babayiğitler çıksın, dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez, gelin elinizi taşın altına koyun” demiştim. Sonra da “Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim” dedim. Sağ olsun o da kırmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Benim ilk dönemimde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı idi. Onun da akademisyenlik hayatı var, ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Oradaki başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum.

'BABASINDAN GENLERİNE İŞLEMİŞ BİR BAŞARI VAR' Gıda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı var. Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı, bir gün derste “Türkiye’nin en önemli eksiği sevk-i idareci eksikliği” derdi. Yani bugünkü hali ile organizatör. VARANK'A: ATOM KARINCA Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz. 'KAYA HANIM'DAN, SARIEROĞLU HANIM'DAN ÇOK MEMNUMDUM AMA...' Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’mız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir. Kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı SESRIC’de Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim. Ama kabine gündeme gelince bundan vazgeçelim dedik. Ben Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’dan, Jülide Sarıeroğlu’ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik.

'SPOR TOTO'DA BİZE ÇOK CİDDİ KATKILARI OLDU' Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başındaydı. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Bakanlıkta da başarılı olacağına inanıyorum. Ulaştırma Bakanı’mız Cahit Turhan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış, özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Emlak Konut’un onunla nasıl uçtuğunu biliyorsunuz. İnsanı, parayı iyi yöneten bir arkadaşımız. ‘İmar barışı’ olayımız var. İmar barışını iyi takip edecek, teslim aldığı noktadan çok daha iyi noktaya götürecektir. 'ÇAVUŞOĞLU, SOYLU, GÜL KENDİNİ İSPATLADI' Dışişleri Bakanlığı’nda Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı’nda ise Abdülhamit Gül devam ediyor. Her biri görevlerinde kendilerini ispatlamış arkadaşlarım. 'BERAT BEY MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE BU KONUNUN DERSİNE GİRMİŞ'