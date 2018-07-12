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Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede yer alan isimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için "Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca "Ben Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’dan, Jülide Sarıeroğlu’ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik." dedi

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yeni kabine hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Posta gazetesinden Hakan Çelik'in aktardığına göre Erdoğan'ın yeni kabine hakkında değerlendirmeleri şöyle:

Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. DEİK ile TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum. Odalarla ithalat-ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak.

'SAĞOLSUN KIRMADI'

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya “Arkadaş işinin başından geleceksin” dedik. Ben bir DEİK toplantısında “Burada babayiğitler çıksın, dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez, gelin elinizi taşın altına koyun” demiştim. Sonra da “Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim” dedim. Sağ olsun o da kırmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Benim ilk dönemimde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı idi. Onun da akademisyenlik hayatı var, ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Oradaki başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum.

'BABASINDAN GENLERİNE İŞLEMİŞ BİR BAŞARI VAR'

Gıda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı var. Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı, bir gün derste “Türkiye’nin en önemli eksiği sevk-i idareci eksikliği” derdi. Yani bugünkü hali ile organizatör.

VARANK'A: ATOM KARINCA

Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz.

'KAYA HANIM'DAN, SARIEROĞLU HANIM'DAN ÇOK MEMNUMDUM AMA...'

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’mız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir. Kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı SESRIC’de Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim. Ama kabine gündeme gelince bundan vazgeçelim dedik. Ben Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’dan, Jülide Sarıeroğlu’ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik.

'SPOR TOTO'DA BİZE ÇOK CİDDİ KATKILARI OLDU'

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başındaydı. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Bakanlıkta da başarılı olacağına inanıyorum.

Ulaştırma Bakanı’mız Cahit Turhan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış, özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Emlak Konut’un onunla nasıl uçtuğunu biliyorsunuz. İnsanı, parayı iyi yöneten bir arkadaşımız. ‘İmar barışı’ olayımız var. İmar barışını iyi takip edecek, teslim aldığı noktadan çok daha iyi noktaya götürecektir.

'ÇAVUŞOĞLU, SOYLU, GÜL KENDİNİ İSPATLADI'

Dışişleri Bakanlığı’nda Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı’nda ise Abdülhamit Gül devam ediyor. Her biri görevlerinde kendilerini ispatlamış arkadaşlarım.

'BERAT BEY MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE BU KONUNUN DERSİNE GİRMİŞ'

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için de şu yorumu yaptı:

Berat Albayrak Bey özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş. Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum.

Erdoğan ayrıca "Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi" dedi.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
BRAVO HEPSI COK BAŞARILI İŞ INSANLARI MEMUR ZIHNIYETINDEN KURTARIN BIU MEMLEKETİ
bende ekonomi dersi aldım bendemi bakan olsam acaba?
Kabine değil kabile başkanlık gelince refah duzeyimiz artacak bolluk bereket yagacakti nerdesiniz troller dolar 5 TL oldu zam üstüne zam geliyor bumuydu bolluk bereket zam bolluğu yaşanıyor sorun yok durmak yok devam
@ege0307 koyunlar meledi ,bunlarda sağıyor kardeş.
DERSİ VERENİ BAKAN YAPSAYDIN DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?
kabineye damadı niye çektiniz ? başka adam mı kalmadı ?
:))))) Süper
sen reissin işini bilirsin Allah yar ve yardımcın olsun
berat bey bemım damat demıyorda
Sn. Başkanım sizin yaptığınız her şey Türkiye için gerisi teferruat
bu muhalefeti memnun etmek zor sanki onlara soran varda la bi gidin zikkimlanin bi kosede size kemik atan olursa oyle hirlayin
damat ekonomi üzerine master yapmış olsaydı hadi eh idare eder derdim ama neymiş "dersine girmiş " ,.... yorumlar sizin .
Bana ne.Dün faizler düşecek dedin ülkeyi 0\10 fakirleştirdin.bak reis ekonomiden anlamıyon,ekonomi kıraathaneler de bedava kek,çay vermeye benzemez.Azıcık sus ta turkiye kendine gelsin.
Marmara Üniversitesi nde derse girdi diye bu haldeki ekonomiyi bu alanda hiç tecrübe başarı ve olmayan toy birine bırakıyoruz... vay be. seçim bitti dolar hala yukarıya gidiyor. siz bişey yapmıyorsanız bize söyleyin bu iş güçleri biz halk olarak tepkimiz koyalım. ama bi isim verin artık biz de bilelim.
BİZ DE EKONOMİSTİZ,AMA ÜLKEYİ BATIRANLARDAN DEĞİL!
bunlar iyi güzel sonuçta bu ülkenin vatandaşları elbette ülkemizin iyiğini isterler ancak bakanlar açıklandığı gün 4,50 tl olan dolar bugün 5.00 lira bu konuşmalar demeçler toplantılar uçak muhabbetleri bitsin artık iş yapılsın dolar düşürülsün enflasyon düşürülsün sonbahara geliyoruz pazarda domates 5ira markette 7 lira biraz da susun konuşmayın ekranlardan çekilin işlerinizin başına geçin
NASIL DAHA FAZLA AKP LİYE GELİR SAĞLARIZIN PEŞİNDE OLMAYALIM, DA. ÜRETMEYEN ÜLKEMİZE 600 VEKİL YETMEDİ. DEMEKKİ BİRDE ÜRETSEK 1200 VEKİL GEREKECEK
bu ülkede ne kadar haksızlık var ise bu halka mustahaktir....hakkını arayan ayan bir kesim hakkını arayanların kabusu olmuş.....varsın olsun
TARIMIN İÇİNE EDEN DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MEHDİ EKERDİ. AMA İHALE FAKIBABAYA KALDI..PAKTEMİRLİ BİRŞEY YAPARMI YAPAMAZ. YAZIN BİR TARAFA. TARIMDA REFORM ŞART. KOTA KALKACAK. GUBRE VE MAZOT EN NAZ YUZDE ELLİ DÜŞECEK. Kİ TARIMDA ÇİFÇİ KAZANSIN.
yağlı ip projesinin artık gündeme getirilmesi gerekiyor
Madem oyle derse gireni depilde hocasını yapsaydı ya maliye ekonomi bakanı ya derste uyuduysa damat
BÜTÜN MEMURLAR TOPLANDIK TOPLANDIK ...?
Gayretiniz süper maşallah. Doları ne zaman düşecek, benzin, gaz fiyatları ne zaman 1 TL olacak. İssizlik ve faiz aldı başını %20'lere gitti. Dış borç tavan olmuş. Cari açık devamlı artış halinde. Tl hergeçen gün değer kaybediyor. Her şeye dünyanın zammı geldi. Taşeron sitemi sözde kalktı yerine kiralık işçilik diye daha kötü bir şey geldi. Eğitime, hastanelere, köylünün sorunlarına hiç girmiyorum. Bunlarda milletin çarpıçı sorunları, çözebilecekmisiniz.
yeni sistem 3 5 2 oynayın kazanın takım barselona yanlız messi yok nasıl olcak canım türkiyem bu iş
Allahım
İş dünyasından gelenler kendi işlerinde başarılılar. İnşallah devletimizin büyümesine katkı sağlarlar. BA ın tek suçu damat olması bakanlığı döneminde bence güzel işler yaptı. Zaman içinde ne kadar,başarılı olacaklarını göreceğiz
BOŞ VER HAK EDENE HAK ETTİĞİ GİBİ DAVRANIN. DOLAR 10, BENZİN 10, AVRO 15 OLSUN DA MERKEL BİZİ KISKANSIN HADİ GÖRELİM.
milli eğitim bakanı olsaydı bari.
Atom Atom dolar 4.86 böyle giderse atomu ülkemizde göreceğiz
yanına aldiğı gazetecilere bakın.1 tane karşıt gazeteci varmı.hepsi yıkama-yağlama takımı.
hani seçim sonrası her yer güllük gülistanlık olacaktı ? dolara zam demek gıdadan sağlığa h zam demek
ODTÜ ye saymadığını bırakmadın şimdi ODTÜ lü diye övünüyorsun. Sap döner keser döner.....
Ben de lisede Milli Savunma dersine girmiştim. Beni de Genel Kurmay Başkanı yapın. (Ben en azından kendimi kaçırttım gibi dümen çevirmem)
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