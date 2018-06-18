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Erdoğan: "(Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı?İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı?İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı"


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