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Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

POLİTİKA HABERLERİ | 09.01.2018 11:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına ilişkin, "Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti. Bahçeli bu sözlerini bugünkü grup toplantısında da tekrarlamış ve işbirliğini 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerini, "Ben Sayın Bahçeli’nin dün yapığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde değerlendirdi.

"Birlikte yapacağımız çok iş var" diyen Erdoğan, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım. Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında satır başları şöyle:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Meclis çalışmanız da verimli bir hafta diliyorum. Bütçe maratonundaki dirayetiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar katıldığımız ile kongrelerimizin sayısı 15'i buldu. Sayın Başbakanımız da farklı illerde kongrelere katıldı. Bu hafta sonu da Elazığ, Bingöl, Tokat kongrelerimizde milletimiz ile kucaklaşayacağız. Bu yılın eylül ayı gibi planladığımız büyük kongremiz için hazır hale gelmiş olacağız. Mahalli idareler ile milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mücadelemizi tazelemiş olarak gireceğiz.

"SIRA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN TERÖR KORİDORU OLUŞTURMASINI ÇÖKERTMEYE GELMİŞTİR"

2015 yılındaki seçimlerle mukayese edilemeyecek oranlarda büyük bir coşku ve heyacan göze çarpıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki samimi ilgiden memnuniyet duydum. Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler sırasında gösterdikleri sağlam duruş, bölgedeki kardeşlerimizin samimiyetlerinin ifadesidir. Sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturamasını çökertmeye gelmiştir. Tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız.

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"BU TRENDEN DÜŞENLER DÜŞTÜKLERİ YERDE KALIRLAR"

Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna dikkat etmelidir. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte verdiğimiz hayati mücadelede en küçük desteklerini görmediğimiz, karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Bununla ilgili sesiniz çıkmayacak, evet-hayır referandumu yapılıyor, bakıyorsunuz birileri de 'hayır' için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada, şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği, beraberliği, dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Bu ahitle çıkarken de sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda güç birliği içinde olduklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.

"DİKENSİZ BAHÇELERDE İKBALİ İÇİN YOLLARA DÜŞENLERİN FARKINI MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Siz hiç merak etmeyin. Türkiye'nin istiklali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. Amerika'nın kararının hemen ardından başlattığımız diplomasi trafiği ile hızla çalışma başlattık. İslam dünyasının uzun zamandır bir konu etrafında güçlü şekilde kenetlenmesine vesile oldu. İkircikli davranan kimi ülkeler var, hepsini biliyoruz. Ama genel görüntü ümit vericidir. Birileri hemen bizi ayrımcılıkla, ötekileştirme ile suçluyor. Daha önceki gün İstanbul'da Bulgar cemaatinin Demir Kilisesi'nin açılış törenini gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde kilise, şapel, havra olarak 14 binin üzerine eseri hizmete sunduk. Trabzon'da Sümela Manastırı da aynen restore edilmeye devam ediyor. Ayrımcılık hedefimiz olsa bu işlere niye girelim. Bütün bu hizmetler inanç konusundaki samimi duruşumuzun ürünleridir.

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"İSRAİL'İN ŞIMARIKLIKLARI DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEMEKTEDİR"

Asırlar boyuınca ecdadımız barışı, huzuru bozmamak şartıyla Kudüs'te kimsenin ibadetine karışmamıştır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bütün bunlara karşılık Osmanlı'nın elinden çıktığı günden beri Kudüs'te ne huzur ne barış vardır. Bölgede uygulanan devlet terörü insan hakları ihlalinin zirvesidir. Amerika'nın himayesindeki İsrail'in şımarıklıkları tüm dünyayı felakete sürüklemektedir. Biz tüm samimi dostlarımıza bu ikazı yapıyoruz. Çok geç olmadan bölgede adil bir düzenin kurulması temennimizdir. Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, haklarını hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, Kudüs imtihanını başarı ile vermek mecburiyetinde olduğumuza inaniyoruz.

AFRİKA TEMASLARI

Afrika herkes tarafından ittifakla kabul edildiği üzere 3. bin yılın yıldızı olarak kıtadır. Afrika, Türkiye olarak yıllarca ihmal ettiğimiz, batılı sömürgecilerin kanlı pençelerine terk ettiğimiz birr kıtaydı. Büyükelçiliklerimizin sayısı kıtada 12'ydi. Şu anda Afrika'daki büyükelçilik sayımız 41 oldu. Hedef Afrika'da büyükelçiliğimizin olmadığı ülke inşallah bırakmayacağız. THY'nin 51 noktaya uçuş yapmasını sağlayarak yepyeni bir dönemin kapılarını araladık. Biz Afrika'ya doğru bir adım attığımızda onlar bize doğru adeta koşarak geliyor.

Fransa'ya gittiğimizde de oradaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'de yatırımları olan güçlü kuruluşların temsilcileri ile de bir araya geldik. Samimi görüşmelerle de Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerin geleceğe yönelik olumlu neticelerin adımlarını attık.

Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri de var. Oralara da gideceğiz. Çok ciddi bir açılım politikayla dünyaya yayılacağız. Türkiye'yi bir yandan terör örgütlerinin saldırıları ile bir yandan ikili ilişkilerdeki oyunlarla, bir yandan ekonomik kumpaslarla dize getirmek isteyenlerin asıl amacı bizi bu vizyondan uzaklaştırmaktır. Biz hem terör örgütlerini tepeleriz, hem masada iddialarımızı ortaya koyarız hem ekonomize sahip çıkarız hem de asıl hedeflerimize muhafaza ederiz .

"FARKLI DARBE GİRİŞİMLERİNİN İÇİNDELER"

15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içindeler. Bunu da özellikle buradan ifade etmem gerekir. Şu anda Amerika'daki malum dava bir siyasi içerikli darbe girişiminin işaretidir. Türkiye'yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ ile CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir, bunu bilmeleri lazım. Biz istiklal mücadelemizi küllerimizden yoğrularak ayağa kalktık ve öyle kazandık.

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"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA BU YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Türkiye'nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor, bir kıskançlıktır gidiyor. Çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Zaten bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda 911 kilometre Suriye, 50 metre Irak sınırında terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa biz kendileri ile neyi konuşacağız. 4 bin tır dolusu zırhlı taşıyıcılar, tank, top vs... Terör örgütüne veriliyor. En ufak geri adım var mı? Yok. Kalkıp bize nasihat çekmeye yetleniyorlar. Nasihati kendinize saklayın. Bu konuda biz samimiyet, dürüstlük ararız. Daha önce de söylediğim gibi biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye de devam ederiz.

Bugüne kadar sadece bize çizilen sınırların içine mahkum olup kalsaydık ne 863 milyar dolar milli gelire ulaşırdık ne de 2023 hedeflerimiz olurdu. Bugünlere yüreğimiz, bileğimiz, aklımızla, mücadele ederek geldik. Kanal İstanbul'un ihalesini inşallah bu yıl içinde yapacağız.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ

Bugün Sarıkamış Harekatı'nın sona erişinin 103. yıl dönümü. Sarıkamış bir zaferdir. Daha büyük bir zafer için Sarıkamış'ta harekata devam eden ordumuz düşmana değil, tabiata yenik düşmüştür. Bu harekatta bizim askerlerimizin büyük bölümünü soğuğa kurban verdik ama Rus ordusunun 30 bini aşkın kayıpları cephede yaşanmıştır. Köyümüzden bazı büyüklerimiz Sarıkamış'tan dönünce merhum dedemle ilgili de "Tüfeğe sarılarak donduğunu gördüm" diyor. Bize yaşadıklarımızdan ders almak düşüyor. Ben de bu vesile ile gerek merhum dedemin aralarında olduğu tüm Sarıkamış şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Birilerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini, bölgedeki gelişmeler hususundaki tavrını itibarsızlaştırmaya çalışması boşuna değildir. Milletimizi kültüründen uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalışanlar da aynı yolun yolcularıdır. Türkiye demek İslam dünyasında yaşayan 1.7 milyar insanın duaları demektir. Türkiye demek hangi inanca, kökene mensup olursa olsun tüm mazlumların ihtiyaç duyduklarında kendilerine uzanacaklarını bildikleri şefkat eli demektir.

Bugün ilk grup toplantımızı yaptığımız 2018, çok iyi değerlendirmemiz gereken bir yıl. Bu vesile ile Münir Özkul beyefendiye, Aydın beye Allah'tan rahmet diliyorum.

Adeta istiklal savaşı veriyoruz. Bu savaşın cepheleri çok geniştir. Artık kendi imkanlarımızla, kendi silahlarımızla ,artık Gabar'da, Tendürek'te varız. Her yerde varız.

UYUM YASALARI: MHP İLE EL ELE VERECEĞİZ

Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019'a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor.

Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız. İlk imtihan mahalli seçimlerdir. Mart 2019. Buna hazır mısınız? Kasım 2019. Hazır mısınız? Kapı kapı dolaşmaya da var mısınız?

BAHÇELİ'NİN 2019 DESTEĞİ: 7 AĞUSTOS RUHUNU YAŞAMAKTA KARARLIYIZ

Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki, "şu ne der, bu ne der". Biz ne deriz, aslolan budur. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı ak parti Recep Tayyip Erdoğan Ankara

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALIP TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN MILLIYETI BEKIRSIZ ARAPSEVER RABIS ISARETI YAPAN ÇOCUKLARI ABD VATANDAŞI OLUP ABD DE OKUYAN BOP GÖREVİNİ YAPMAKTAN GURUR DUYAN YAHUDI TASMASINI BOYNUNDA TAŞIYAN DİPLOMASIZ SÜREKLİ KANDIRILDIM DIYEREK IHANETI YUTTURAN BIRI GAYRI MILLIDIR.. VATANSEVER TÜRK KANI TAŞIYANLARIN IYI PARTİYİ DESTEKLEMESI ELZEM OLMUŞTUR.. INŞALLAH IYI GELECEK TÜRKIYE IYI OLACAK NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
hastirlan Türklük 90 yıldır ilk defa Reis le kendine döndü siz neyin kafasını yaşıyorsunuz aklinizi başımıza alın feto uşakların dan uzak durun çünkü başka gidecek yerimiz yok
@necdettuncer38 fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alan Türklüğü bölücülük sayan papa ile saray açan haburda pkkyi alkışlayan pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıran TÜRKLÜK düşmanlarının ta..
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
@necdettuncer38 KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR HANİ DEMOKRASİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DİNİMİZDE BİLE ZORLAMA OLMAZKEN BU NE DELİ DUMRULLAŞMA YOKSA SENDEMİ ESKİ FETO YENİ HÖH SÜN AKTROL
@necdettuncer38 sen uyumaya devam et yada uyanıksın uyanıklık yapıyorsun
Memleketin refaha kavuşması için bence hükümetin değişmesi şart.Akp artık kabak tadı verdi.Ak troller başlar şimdi bıdı bıdıya.
@nadirokay Len çapulcu aklınız sıra iktidara geçiceksiniz öyle mi ? Şu tineri sek içmen diye kaç defa söyledim.Sonra dışarda topuz,gayız diye pankart açıyonuz .
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak...
buyuksun reis
millet senin milliteçiliği ayalaklar altına almanı unutmaz millet senin türk bayrağı açanı tutuklatmamı unıtmaz bu millet senin hükmünüde verir asrın liderciği seni
Sana Bahçeli gibi omurgasız siyasetçiler lazım tabi, menfaat için el etek öpen kapıkulkları lazım! Sayın Gül ne dedi ki adam kibar bir dille çıkarılan kanunlardaki ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi, eleştiri bile değil. Eski bir Cumhurbaşkanı tek kelime edemeyecek öyle mi! Size oy veren demokrasi katilidir bu ülke için son çıkış 2019! Uydurduğunuz ucube başkanlık sistemiyle iyice azıtıp kendinizden başka kimseye konuşma hakkı tanımayacak, yarım diktatörsünüz ram diktatörlüğü ilan edeceksiniz Allah korusun!
Abdullah GÜL'ün DİPLOMASI var...Diplomasızların onu eleştirmeye hakkı olamazzzzzz
tren uçuruma gidıyorsa ınmek en ıyısı
ne mutlu turkum diyene
BABANIN MALIMI PARTİ HERKES ELEŞTİRİR. GERÇEKLER ZORUNA MI GİDİYOR. FETÖ YADA BU SAF T.C. VATANDAŞLARI GÜVENMİŞLERDİ SENİN GİBİ
İnşallah ikinizde tarihin çöplüğünde gömülür yok olursunuz.
@horus_15 İNŞAALLAH İNSAN OLURSUN
İNŞAALLAH İNSAN OLURSUN
@horus_15 İNŞAALLAH İNSAN OLURSUN
yaşasın 2019 da cumhurumuz merallllll akşenerrrrrrrr
Gül, Erdoğan'a karşı değil; ABD darbe yaparsa yerine geçmek için umutlanıyor... Darbe bir türlü olamayınca kokuları çıkmaya başlıyor...
meral gelir ülkemdeki koltuk kavgası ve kardeş kavgasıda biter,yoksa bunlara kalsa ülke uçuruma doğru gidiyor.
BÜYÜKSÜN BOB BAŞKANI. KİLİSE AÇIP PAPADAN RANDEVUYU KOPARDIN YİNE HADİ BAKAYIM
şu tomris karı ne iş yav anlayamadım reisin karşısına mı katarina tomris hans coni böyleleri geliyo burda aleyhte konuşanlarda onların dölü yürü be reis bu feto artıklarının boğazını düğümle
Çatlayacaksınız patlayacaksınız ama millet kimin ne olduğunu biliyor. Bundan sonra vatan bir tarafa vatansızlar bir tarafa. Birlikte bir milleti yıkacak güç yok. Her yapılan hizmete sırf muhalefet olsun diye tüü kaka dönemi bitti. Pısırık sünepe ülke devri bitti. Dağları yırtıp enginlere sığmayan millet geliyor. .
İlk defa her zamankinden daha güzel haber duyuyorum.Artık Erdoğan Fas tan alo Fatih deyip Bahçeliyi susturun deyip aşağılamayacak.Karşılığında birlikte yürüyecekler.Bahçeli kiminle yola çıkmış ise onu rezil etmiştir.Hadi hayırlı olsun.
Fetö AKP yi mi kullandı yoksa AKP fetöyü mü kullandı? 1,5 yıl geçti hala bir arpa boyu yol alamadık.
HERŞEY VATAN İÇİN HELAL OLSUN SAYIN CUMHURBAŞKANIMA SAYIN DEVLET BAHÇELİYE
Tren dediği Rüşvet Treni mi acaba ayakkabı kutuları... İnan artık güven kalmadı AKP senaryolarından bıktık! Sürekli kandırılmanızdan bıktık! Devlet adamları öngörülü, ileri görüşlü olur, her kesimi kapsayıcı olur ayrıştırmanızdan, kitleleştirmenizden bıktık. Bu sefer Akşener!
@enoisse Akşener; Amerikan- Nato Projesi değil mi?
iki kafayı yemiş çok iyi iş yaparsınız çok.bela birdi iki oldu.
IYI OLACAK IYI AZ SABIR GÜZEL GÜNLER IYI GÜNLER HEPİMİZ İÇİN IYI
Sayın Cumhurbaşkanı Kimsenin ismini vererek konuşma yapmadı , Siz ille de çatışma olsun diye mi Abdullah Gül'un ismini varıyorsunuz ?
Kuru fasulyenin içerisindeki malzemeleri 5 farklı devletten alıyorsun hala daha çıkmış yerli ve milli diyorsun. İnsan da biraz utanma sıkılma olur yahu
Demek ki Akp ve Mhp dışında sağlıklı , verimli ve vatansever parti kalmamış. Bu iki parti dışında kalan kalıntılar , pıtırtılar , ıvır zıvırlar ve bir o kadar da cıvıklı cıvıklar hüsranda olacaktır.
SİZ BIDE 2019 DAN SONRA GÖRÜM RECEP BEYİ HABIRE CEZAEVİ NİYE YAPIYOR TECAVÜZCÜLER DIŞARI AKP YE KARŞI GELENLER İÇERİ .?
AKEPE CAN ÇEKİŞİYOR .MHP ZATEN TÜMDEN BİTTİ. ŞİMDİ AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ZAMANI.
@bizedogrugerekli_2017 şimdi akşener zamanı chpnin oyu sabittir %30 u asla geçmez chp yada başka partili bir defalığına akşener demeli
Doğru söylüyor..kimse sinsi siyaset yapmasın safını belli etsin..mücadele millilerle yabancı destekli gayrimilliler mücadelesidir.milliler kazanacaktır.Türkiye kazanacaktır.
Her şey güzel olacak...birisi sürüsünü sahipsiz bırakan...birisi dediklerini bir bir yutan....Allah sonumuzu hayır etsin.Amin.Karşılıklı birbirlerine olmadık hakareti yapanlar,devlet adamlığının ne olduğunu bizlere gösterdiler.Birisi elde Kuran...birisi elde Bayrak...Fetihe gidiyoruz...Ya Allah,Ya Bismillah.
@clio4 tam isabet karakter meselesi
AĞZINDAN DÜŞÜRMEDİĞİN ŞEYLER ASLA SAHİPLİK ETMEDİĞİN VE SENDE OLMAYAN ŞEYLERDİR.MİLLİ VE YERLİ DİYORSUN AMA PENSİLVANYA İLE ORTAKTINIZ ,EGE ADALARI BİR BİR GİTTİ,TARIMSAL HER ŞEYİ İTHAL EDİYORUZ.MİLLETİN EGEMENLİĞİ DEDİN SENDEN BAŞKA HİÇ BİR KİMSENİN BU MİLLETİN EGEMENLİK HAKKINDAN YARARLANDIĞI YOK.HER SEÇİLMİŞ SİYASETÇİ KILICININ GÖLGESİNDE YAŞIYOR İSTEDİĞİNİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ASIP KESMEKTESİNİZ
akp cumhurbaşkanı nalıncı keseri gibi hep kendine yontuyor . yola çıktığın arkadaşlarını bıraktın , kendi hırslarının kölesi oldun. hepsini devre dışı bıraktın. pekiii hani darbeler tarihe karışmıştı , hani terör bitecekti , hani kendi uçağımızı yapmıştık , hani araba , nerde kendi hava savunma sistemlerimiz . hani fıratın kıyısında bir kurt ölse sorumlusu sendin. tecavüze uğrayanlar , hakları ve malları gasp edilenler , dinleri ve kültürleri aşağılananlar , 2010 kpss mağdurları . kpss de onlarca puan alıp işe yerleşemeyenler. pekii ya fetö ile yol arkadaşlıkları... vay ki ne vay..
bu bahçeliye nasıl bir kaset yada belge gösterdiler acaba da..daha düne kadar sövüp-sayan adan birden biatçıların en önde gideni oldu mill ve yerli ayaklarıyla ? elbette açığa çıkacak ve hep birlikte öğreneceğiz..
güle güle akp ve mhp cumhuriyet kadını akşener işinizi bitirdi.son günleriniz kalan ömrünüzde birbirinizi yeyin ha hayal kurmayı da ihmal etmeyin.oydaşlarınızda seyretsin.
Bu sözler bir CUMHURBAŞKANIN sözleri olmamalı,Tüm Toplumu KUCAKLAMALI Sn.Erdogan bu sözlerle toplumu ayrıştırıyor Bölüyor.YERLİ ve MİLLİ dediğin İçerde ve dışarda bu Ülkenin İTİBARI ve ONURU için Çalışan ONU EVRENSEL DEMOKRATIK DEGERLERLE BİRLEŞTİREN,Insani ve AHLAKİ DEGERLERLE DONATIP tüm dünya ülkeleri ile barışık ve dostane ilişkiler kurmayı başaran ,Halkını milletini refaha taşıyan. sevgiyi şefkatı aşılayan bu yönde gayret eden ADAM böyle davranmaz.Türkiyede İnsanlar Inanan İinanmayan İmanlı İmansız Mezhep etnisite ve Düşünce ve İnanç yapısına göre ayrıştırılmadıgını söyleyecek kimse varmı
Her seçimde akp yi kurtaran kürtler inş bu seçimde uyanırlar.
kimi satmadın ki o eksik kalsın en güzelini yapıyon kulan at sürekli sıfırlıyon yeni kullanıyon
Geh bili bili bili dedimmi gelenler utansın :)
hep kandırılacak değilsiniz ya birazda kandırın.
ver çoşkuyu..
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