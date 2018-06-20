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Erdoğan: Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Erdoğan: Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi


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