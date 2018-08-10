Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu altını olan varsa gitsin TL ile bankalarımızda bozdursun bu bir yerli mili mücadeledir" dedi.



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