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Erdoğan: Dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen gelişmesini sürdürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolardaki yükselişe ilişkin "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve hiç bir rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru gelişmesini sürdürüyor.

Erdoğan: Dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen gelişmesini sürdürüyor

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolardaki yükselişe ilişkin "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve hiç bir rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru gelişmesini sürdürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkca provokasyon kokan hamlelerine rağmen uluslararası yatırımcılar her gün ülkemizi ziyaret ediyor yeni yatırımların görüşmlerini yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda düzenlenen "101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni"nde konuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin Erdoğan,
"İnşallah alt yapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz. Kendisi ile bu konuyu da konuştuk" dedi.

(FOTOĞRA)

Erdoğan: Dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen gelişmesini sürdürüyorErdoğan: Dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temele dayanmayan dalgalanmalara rağmen gelişmesini sürdürüyor

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