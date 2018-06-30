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'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu da görevlendirebileceğini iddia etti. Alçı, "Erdoğan, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir" ifadelerini kullandı

'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

Nagehan Alçı, "Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir" diye yazdı.

'BENİ BİLE UMUTLANDIRDI'

İddiasını "çok önemli bir kaynağa" dayandıran Alçı, "Kılıçdaroğlu yüzde 30’a nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2018) yazısını "Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı" diye noktaladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olarak gösteriliyor.

Daron Acemoğlu kimdir?

1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı.

2000 yılında profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor.

Acemoğlu'nun The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü aldı.

Acemoğlu, 2005 yılında, ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim adamlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi.

Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. En güncel çalışmaları ise "kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri" üzerine. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

Acemoğlu, 2013 yılında da klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

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