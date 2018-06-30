'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

Nagehan Alçı, "Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir" diye yazdı.

'BENİ BİLE UMUTLANDIRDI'

İddiasını "çok önemli bir kaynağa" dayandıran Alçı, "Kılıçdaroğlu yüzde 30’a nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2018) yazısını "Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı" diye noktaladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olarak gösteriliyor.

Daron Acemoğlu kimdir?

1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı.

2000 yılında profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor.