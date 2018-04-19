Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2918 olarak açıklanmasının ardından, daha önce erken seçim istemediğini belirten Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bu kararı nasıl aldığı merak ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

"BİR ANI PAYLAŞMAK İSTİYORUM"



Erken seçim kararının alındığı Erdoğan-Bahçeli görüşmesindeki bir anı paylaşan Selvi, "Saat 13.30’daki görüşmeye Bahçeli tam zamanında geliyor. Cumhurbaşkanı ayakta misafirini bekliyor. Hoş geldiniz dedikten sonra, sıcak bir şekilde elini sıkıyor, ”Buyurun” diyerek hemen yanındaki koltuğu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmenin 2 bölümden oluştuğunu söyleyen Selvi, görüşmenin başında MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim gerekçelerini sıraladığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gerekçeleri haklı bulduğunu yazdı.

İkinci bölümde tarihin konuşulduğunu yazan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu. “Seçim meçim yok” diyerek erken seçime karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da 3 ay içinde seçimlere gidilmesi kararı alındı?" sorusunu sorarak şu yanıtı veriyor: