HABER

Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 07:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleşen erken seçim zirvesinin ardından açıklama yaparak 24 Haziran 2018 tarihini, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı tarih olarak açıkladı. Peki, buraya nasıl gelindi? Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı...

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2918 olarak açıklanmasının ardından, daha önce erken seçim istemediğini belirten Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bu kararı nasıl aldığı merak ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

"BİR ANI PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Erken seçim kararının alındığı Erdoğan-Bahçeli görüşmesindeki bir anı paylaşan Selvi, "Saat 13.30’daki görüşmeye Bahçeli tam zamanında geliyor. Cumhurbaşkanı ayakta misafirini bekliyor. Hoş geldiniz dedikten sonra, sıcak bir şekilde elini sıkıyor, ”Buyurun” diyerek hemen yanındaki koltuğu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmenin 2 bölümden oluştuğunu söyleyen Selvi, görüşmenin başında MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim gerekçelerini sıraladığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gerekçeleri haklı bulduğunu yazdı.

İkinci bölümde tarihin konuşulduğunu yazan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu. “Seçim meçim yok” diyerek erken seçime karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da 3 ay içinde seçimlere gidilmesi kararı alındı?" sorusunu sorarak şu yanıtı veriyor:

ÜÇ TARİH BELİRLENDİ

"26 Ağustos’un hac mevsimine denk gelmesi ve uzun Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle doğru bir tarih olmadığı belirtiliyor. Seçimlerin sonbahara bırakılmasını savunanlar 16 Eylül’ü öneriyor, yaz tatili başlamadan seçimlere gidilmesini isteyenler ise 24 Haziran’ı teklif ediyor. Bir öneri de 22 Temmuz olarak geliyor. Cumhurbaşkanı bu işi daha fazla uzatmamak gerektiğini söylüyor, "Madem seçim olacak, hemen olsun" diyor. 24 Haziran tarihini daire içine alıyor. Görüşme sırasında Bahçeli’ye de bu tarihi öneriyor. Bahçeli’nin tarihi kabul etmesi üzerine görüşme beklenenden kısa sürüyor."

Yazının devamı için tıklayın

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihi Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tayyip Erdoğan Bahçeliyi suçluyordu 57. hükümet döneminde süreyi tamamlamadan neden kaçtınız diyordu.Erken seçime gitmesi konusunda.Tayyip erdoğan iki yılı doldurmadan erken seçime gidiyor.Bundan sonra bahçeliye böyle bir laf edemeyecek.Kendiside iktidardan kaçtı çünkü.
Selvi senin de bilmediğin konu yok hazır açıklamalara başlamış Ken seçim sonuçları nı da versen diyorum uğraştırma bizi
Sn. Selvi Allah aşkına Asrın Liderimizin tüm yaptığı yanlış işlere kılıf aramayı bırak. Nasılmı karar aldı ben sana söyleyeyim: 1. Ekonomi öyle bir darboğaza girdi ki 2019 yılına kadar ayyuka çıkacaktı Bankalarda iflaslar başlayacak duruma gelinde buda seçimi kaybettirirdi. 2. FETO ile mücadele edilmediği/edilemediği gün yüzüne hergeçen gün dahada bariz çıkmaya başladı 3. Dış Politika yerlerde yakında Dolar kuru 6,00 tl yi geçecek durumda O noktaya gelmeden seçim yapılmalıydı 4. Eğitim yerlerde seneye bu sıkıntı dahada büyüyecek 5. Tarımın içine edildi. seneye 1 tane köylü bile oy vermeyecekti
Önceki mesajımın devamıdır: 6. Yaptıkları Otoyola ödenecek garantili ücret Bütçeyi dahada sıkıntıya sokacaktı. Bu nedenle Bütçe AKP nin dışına taşmamalıydı. Kimse dağ gibi olmuş açıkları görmemeliydi. Bütün bunlar 15 yıl boyunca ne kadar acele ile ve yandaş kayırma adına yapılan seçimlerin faturasının ağırlaşması nedeniyle 5 yıl daha dokunulmazlık zırhına duyulan ihtiyacı arttırdı. Eğer, AKP dışında bir parti Başa gelirse, hem AKP nin tüm yolsuzlıuları hemde FETO ile olan bağlantıları çözülecekti. Dahada önemlisi Bu AKP Halkı niye 2'ye bölmüştü. Asıl soru budur....!!!!!!
Diğer Haberler
Türkiye'nin gittiği 7 erken seçimde dikkat çeken sonuçlar

Türkiye'nin gittiği 7 erken seçimde dikkat çeken sonuçlar

Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi

Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi

Erken seçim kararı gece yarısı alındı

Erken seçim kararı gece yarısı alındı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Başbakan Binali Yıldırım ve Bahçeli erken seçim önergesini imzaladı

Başbakan Binali Yıldırım ve Bahçeli erken seçim önergesini imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.