Erdoğan: Ey AP, kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlementosu'nun aldığı kararı eleştirerek, "Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. 'Askerlerinizi çekin, bu doğru değil' diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın cenazesine katıldıktan sonra partisinin 6'ncı il olağan kongresine katılmak üzere 3 bin kişilik buz hokeyi salonuna geçti. Buz hokeyi salonu önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler tepesinin boş bırakılmayacağını söyledi. Afrin'de sona gelindiğini belirten Erdoğan, "Birileri meydan okuyor, Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. 'Askerlerinizi çekin, bu doğru değil' diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız 'aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Eskilerin sözü var 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.' Bunlar bu. Bunlar maksude geçemediler, hala binadalar. Biz aldık başımızı gidiyoruz. Afrin'de yola devam asla sivil insanlarla işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok ama biz Suriye topraklarında o insanlara zulmeden mazlum, mağrur insanları kurtarıyoruz. Namussuzların Afrin'den kaçmak isteyenlere nasıl zulmettiklerini gördünüz. O bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu, orayı da yakaladık mı, topladık mı? İnininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak merde kovalamak yakışır" diye konuştu.

'SENİ ERZURUM TOPRAKLARI KABUL ETMEZ'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia işareti yaparak anlamını sıraladı. 'Tek devlet' ile ilgili açıklaması sonrası Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş şöyle devletmiş. FETÖ nerdesin? Pensilvanya'da. Sen Erzurum'dan çıktın Pensilvanya'da ne işin var? Artık seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya'da arkasında George var. Onlara güveniyor. Ne yaparsan yap er veya geç ordan da kovacaklar seni. Kaçacak delik arayacaksın. Çünkü sen ihanet ettin, ümmeti böldün, milleti parçaladın. Beddualar sana yeter ama senin o takıntıların var arkana takılanlar var. Gece gündüz Tayyip Erdoğan'a da beddua ettiler. Elhamdulillah onlar beddua hacetlerine çıktılar ama Tayyip Erdoğan meydanlarda, burada. Bak milletimizle el eleyiz, beraberiz. Değerli kardeşlerim inşallan Türkiye Cumhuriyeti olarak hedefimiz 2023. İstiyoruz ki, dünyanın ilk 10 devleti arasına girmek."

İttifak ile ilgili imzanın atıldığını söyleyen Erdoğan, "2019 geliyor. Mart'ta yerel seçimleri yapacağız. İttifakımızı kurduk. Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attım. Kasım'da da Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. İnşallah milletimize hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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