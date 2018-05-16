Erdoğan, Filistin'deki son gelişmeleri Putin'le görüştü

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Gazze’de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı. Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, 18 Mayıs’ta İstanbul’da düzenleyeceği İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
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