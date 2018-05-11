Erdoğan: Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde gençlere seslenerek, "Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, size dikte etmeyeceğiz. Kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Size daha fazla alan açacağız. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gençlere verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız güç üzerine reform üzerine reform yaptık. Başbakan olduktan sonra ilk işimiz anayasa değişikliğiyle gençlerin seçilme yaşını önce 25'e düşürdük. Bununla kalmadık 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençler; size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen bir başka parti yoktur. AK Parti gençlerin partisidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gençlerimizin vizyonlarını bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. 24 Haziran'da iradenize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler 24 Haziran'a büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? Size güvenmeyenlere, sizi küçükseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız?" diye konuştu.

'GENÇLER ŞAHLANIŞIMIZ VE YÜKSELİŞİNİZSİNİZ'

Seçim manifestosunda gençlere de bir hitapta bulunduklarını anımsatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, size dikte etmeyeceğiz. Kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Size daha fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle beraber tartışıp hayata geçireceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatta sadece bir defa ele geçirebildiği bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Arkadaşlarınızı iyi seçin. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Eğitiminizden ihmal vermeyin. Sporu ihmal etmeyin. İnternet sosyal medya bilgisayarın hayatınızda kapladığı yeri görüyorum. Bütün bu imkanları ailenizle, arkadaşlarınızla harmanlamayı başardığınızda herkesin önüne geçeceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. 24 yaşında Osman Gazi olmaya var mısınız? 18 yaşında ikinci Murat olmaya var mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya, 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız?"

'CUMHUR İTTİFAKININ PARLAMENTODAKİ ZAFERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti'nin iktidara gelmeden önce ve geldikten sonraki dönem arasındaki farkı anlatan Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek şöyle dedi:

"Parlamentoyu almayı bizlere nasip etsin. Cumhur ittifakının parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli. Onun için çok çalışacağız. İstanbul’a göreve geldiğimizde CHP pislikti, çöplüktü, hava kirliği, susuzluktu. İstanbul’a geldiğimde su yoktu. Su istasyonları kuruluyordu o zaman benzin istasyonları gibi. Su getirdik ve su problemi olmadı. Sonuçta işte bu şekilde 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Kendinizle birlikte tüm insanlık için hayaller kurun. İçinde her şey olsun. Ancak bu şekilde geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin icrasında yer alabilirsiniz."

SEÇİM ŞARKISI 'EROĞLU ERDOĞAN' İLK KEZ DİNLETİLDİ

Tribünlerde Erdoğan’ın gençlik kolları, il başkanı, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan afiş açıldı. 24 Haziran seçimleri için hazırlanan söz ve müziği Ceyhun Çeliktan'a ait 'Eroğlu Erdoğan' şarkısı da ilk kez spor salonunda dinletildi.

Erdoğan’ın seçim şarkısı şöyle: