Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamak.'' dedi. Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ne zaman yollarda görülebileceğine ilişkin bir soru üzerine "Siz ana muhalefetin adayından bu işi daha iyi kavramışsınız. Çünkü o hala şu andaki klasik otomobillerden bahisle benim 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor. Halbuki kendisinin aynaya bakması lazım.'' ifadesini kullandı. Yerli otomobil üretecek firmaları ''beş babayiğit'' olarak tanımlayan Erdoğan, bu firmalarla en ileri teknolojiyi, yani akıllı sürücü yazılımlı, elektrik şarjlı akülü arabaları konuştuklarını dile getirdi. Bunun gayrisafi yurt içi hasılaya asgari 50 milyar avro katkı sağlayacağını bildiren Erdoğan, "Bunun farkında değil. Çok daha önemli olan cari açığımıza yıllık 7 milyar avro katkı sağlayacak. 25 bin sadece ilave istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bursa Yenişehir'de otomotiv test merkezi kurulacağını açıklayan Erdoğan, ''beş babayiğit'' ile bu işe soyunduklarını, başarılı bir CEO'yu işin başına getirdiklerini söyledi. Tasarım çalışmaları hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Erdoğan, yerli ve milli araçlar için 2022 yılını hedeflediklerini belirterek, "2022'de biz kendi yerli milli araçlarımızı ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ihracını yapacağız." dedi. - "100 bin kişiye iş imkanı sağlamak bizim hedefimiz" Üniversite mezunlarının iş bulamadığına yönelik bir tespit üzerine Erdoğan, "hedefimiz mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamak bizim hedefimiz. Bunun proje maliyeti 140 milyar Türk lirası. Mevcut 135 sanayi sitemizi yeniliyoruz, dönüştürüyoruz. 317 bin kişiye de burada iş imkanı sağlayacağız." bilgisini paylaştı. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceklerini bildiren Erdoğan, 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Erdoğan, 114 organize sanayi bölgesi kurulduğunu, Kahraman Kazan'da yeni bir organize sanayi bölgesi yapılacağını dile getirdi.

Kahraman Kazan'daki organize sanayi bölgesinin görsellerini, salonda bulunan dev ekrandan gençlere izleten Erdoğan, "Bunları 10-15 yıl önce konuştuğunuzda kimsenin havsalası almazdı ama şimdi biz artık bunun uygulamasına geçtik." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın "Bilmiyorum beğendiniz mi?" şeklindeki sorusuna, gençler alkışla yanıt verdi.

\ - "Hiçbir gence yüzde 100 iş garantisi vermezler" Erdoğan, bin 595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kurulduğunu hatırlatarak, "Dünyanın şu an en gelişmiş ülkesi Amerika değil mi? Hiçbir üniversite mezununa veya gence yüzde 100 iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi, ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa ehliyet, liyakatta iyiyse onu da kaparlar ama 'Ben üniversiteyi bitirdim, bana hemen iş verilir', böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 16 yılda eğitim bütçesini 9,3 milyar Türk lirasından 135 milyar Türk lirasına çıkardıklarına dikkati çekerek, "Eğitime bu kadar önem verdik. Çünkü bir numara milli bütçede savunma sanayiydi. Biz, milli eğitim bütçesini bir numaraya çıkardık, savunma bütçesini ise geriye aldık. İkiye sağlığı koyduk, işi böyle devam ettirdik." ifadesini kullandı.

- "586 bin öğretmen ataması yaptık" Bu süre içerisinde 586 bin öğretmen ataması yaptıklarını anımsatan Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 24'ten 16'ya indirdiklerini açıkladı. Kız öğrencilerin okullaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 83'e çıkarıldığını aktaran Erdoğan, okul öncesi eğitimde ciddi manada bir sıçrama olduğunu söyledi. Dersliklerin 398 binden 682 bine çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "Benim öğrencilik yıllarımda sınıfım 75 kişiydi ama 105 kişilik sınıflar vardı. Şimdi 30'un üzerinde neredeyse yok gibi. 25-20 kişilik, bazı yerlerde 20'nin de altında sınıflarımız var." şeklinde konuştu. - 3 milyar kitap dağıtıldı Derslik başına düşen öğrenci sayısının 36'dan 25'e düştüğüne işaret eden Erdoğan, 2002'de 18 bin olan laboratuvar sayısını 39 bine yükselttiklerini anlattı. YURTKUR'daki yatak kapasitesinin 183 binden 629 bine çıkarıldığını belirten Erdoğan, ortaöğretimde öğrencilere yaklaşık 3 milyar kitap dağıtıldığını bildirdi. - "Teksir notunu bilir misiniz'' Öğrencilere "teksir notu"nun ne olduğunu soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz teksir notlarıyla okuduk. Bir makinesi vardı. O makineyle saman kağıdından o çıkardı. Mürekkep onu tamamen dağıtır. Çünkü kırtasiye dükkanına gittiğimizde bir hafta içinde biz kitabımızı alamazdık. Bu acıları yaşadığımız için aynı acıları yeni nesil yaşamasın istedik. Ağabeylerimizden teksir notunu isterdik paramızla, onlar da bize satmazlardı. Bu acıyı da çektiğimiz için dedik ki biz kitapları sıraların üzerine koyacağız, yavrularımız kitaplarını okula başlarken sırasının üzerinden alsın. Bunu biz başardık. Şu anda artık böyle bir dert yok." Erdoğan, 340 bin öğrenciye özel okul desteği sağladıklarını anımsatarak, üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'den istediği üniversiteye girmek isteyen bir gencin, bunu başarabilmesi mümkün müydü? Zordu. Fakir, garip, İstanbul'a veya Ankara'ya üniversite kazanacak, gelecek. Biz dedik ki o gelmesin, biz onun ayağına üniversiteyi götürelim." diye konuştu. Erdoğan, üniversiteleri öğrencilerin ayağına getirmekle çok önemli bir görevi ifa ettiklerini vurguladı.