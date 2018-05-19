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Erdoğan: "Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın."


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