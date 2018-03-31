Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır." dedi.

Şahin, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin Karabük İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun süredir özellikle son günlerde terörün her çeşidiyle yoğun bir mücadele içinde olduğunu belirten Şahin, bir taraftan da ekonomi alanında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadeleye aktardığı kaynaklara değinen Şahin, terör sorunuyla uğraşmayan bir Türkiye'nin ekonomik açıdan çok daha ileri bir seviyede olacağını kaydetti.

Son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ilk defa "Türkiye Proje Terör Örgütleriyle mücadele ediyor" ibaresinin karar taslağına yansıdığını aktaran Şahin, "Bu terör örgütlerini kuranlar var, bir el var. Bunlar başkaları tarafından Türkiye'nin hızını, önünü kesmek için hatta bölmek için kurulmuş, kurdurulmuş terör örgütleridir. Daha önce bu kadar net ve vurucu bir cümle kullanılmamıştı ama son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklanan bu ifade, terör örgütlerinin iç yüzünü göstermesi bakımından adeta bir röntgen görevini üstleniyor." diye konuştu.