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"Erdoğan gitse PKK, İsrail hükümeti ve FETÖ zil takıp oynar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: (1) - "Cumhur İttifakı yani AK Parti ile MHP'nin, tarihi manası, prensipleri ve ortak zemini var. O zemin Erzurum'da 15 Temmuz'da gençlerin bir eliyle bozkurt, bir eliyle de rabia işareti yapmalarıdır" - "Millet İttifakı, üç benzemezlerin, aslında çekindikleri için içlerine sokamadıkları HDP ve Selahattin Demirtaş'ı dahil etmek lazım dört benzemezlerin ittifakıdır ve tek amacı ülkeyi yönetmek değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. PKK, İsrail hükümeti ve FETÖ, Erdoğan gitse zil takıp oynar" - "Saadet Partisi yöneticileri böylesine önemli tarihi dönemeçte partilerine oy veren vatandaşlarımızın oylarını iki mi, üç mü olduğu belli olmayan milletvekili uğruna CHP'nin cebine koyamazlar, buna hakları yok" - "Temel Karamolaoğlu ve arkadaşları neden Muharrem İnce ve Meral Akşener ile ya da Selahattin Demirtaş ile yan yana durduklarını anlatmalıdır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Millet İttifakı, üç benzemezlerin, aslında çekindikleri için içlerine sokamadıkları HDP ve Selahattin Demirtaş'ı dahil etmek lazım, dört benzemezlerin ittifakıdır ve tek amacı ülkeyi yönetmek değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. PKK, İsrail hükümeti ve FETÖ, Erdoğan gitse zil takıp oynar." dedi.

Akdağ, Erzurum'da yerel ve uydu yayını yapan bazı televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada, İsrail hükümeti başta olmak üzere Millet İttifakı, PKK ve FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan gitmesini istediklerini söyledi.

Erdoğan'ın iktidardan gitmesinin Türkiye ve Müslüman ülkelere yararı olmadığını anlatan Akdağ, "Bu kadar güçlü, dengeli ve istikrarı sağlamış liderin gitmesinin ne yararı olabilir. Millet İttifakı içindekilerin hepsinin niyeti böyledir demek istemiyorum ama ne, neyle yan yana durmuş oluyorlar bunu söylüyorum. Türkiye'de o eski vesayeti geriye getirmek isteyenler, bazı sermaye sahipleri, geçmişteki iktidarları yönetmek isteyen bazı medya unsurları, bunlar Erdoğan'ın gitmesini istiyor. " diye konuştu.

Akdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde "manda ve himaye kabul edilemez" dediği günün üzerinden yaklaşık 100 yıl geçtiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın söylediği aslında bu. Biz, birtakım emperyalist güçlerin ne kadar güçlü olursa olsun özgürlüğümüzü baltalamasına müsaade edemeyiz. Türkiye'de senelerdir karşılaştığımız terör aslında bunun sonucudur. Terör örgütlerine parayla destek veriliyor ve bunların elebaşıları birtakım ülkelerde muhafaza ediliyor. Bunu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da tutup Türkiye'ye vermeyen ABD'den, yine sınırlarımızın hemen ötesinde terör örgütü oluşturulmasından biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke ve mazlum milletler için emperyalizme kafa tutan gerçek lider olduğunu vurgulayan Akdağ, Suriye ve FETÖ meselesinde de yüreklice çıkıp milletiyle bütün bu meselelere ve Kudüs'e sahip çıkan lidere sahip olduklarını söyledi.

- "Geleneği sol olan cumhurbaşkanı adayının ABD'nin sesi gibi konuşması çok tuhafıma gitti"

Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Gülen'in iadesiyle ilgili dosyalardan bahsettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnce'nin neyi, ne şekilde bahsettiğinden çok, ortaya koyduğu delil enteresandı. İnce 'ABD'den biri bana telefon açtı bilgi verdi' diyor. Peki kim bilgi verdi? bunu lütfen söyleyin. Cumhurbaşkanı adayısınız, şeffaflıktan ve herkesi kucaklamaktan bahsediyorsunuz. Şimdi bir sol parti yani geleneği sol olan cumhurbaşkanı adayının ABD'nin sesi gibi konuşması çok tuhafıma gitti."

Cumhur İttifakı'ndan da bahseden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı yani AK Parti ile MHP'nin, tarihi manası, prensipleri ve ortak zemini var. O zemin Erzurum'da 15 Temmuz'da gençlerin bir eliyle bozkurt, bir eliyle de rabia işareti yapmalarıdır. Millet İttifakı, üç benzemezlerin, aslında çekindikleri için içlerine sokamadıkları HDP ve Selahattin Demirtaş'ı dahil etmek lazım, dört benzemezlerin ittifakıdır ve tek amacı ülkeyi yönetmek değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. PKK, İsrail hükümeti ve FETÖ, Erdoğan gitse zil takıp oynar."

- "Saadet Partililerin oylarını milletvekili uğruna CHP'nin cebine koymaya hakları yok"

Saadet Partisine oy verenlere saygı gösterdiklerini de dile getiren Akdağ, "Ama Saadet Partisi yöneticileri böylesine önemli tarihi dönemeçte partilerine oy veren vatandaşlarımızın oylarını iki mi, üç mü olduğu belli olmayan milletvekili uğruna CHP'nin cebine koyamazlar, buna hakları yok." diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın eskiden CHP ile yaptığı koalisyonun bugünkü durumla kıyaslanamayacağını söyleyen Akdağ, şunları dile getirdi:

"O zaman Türkiye'nin şartlarında ortaya ilk defa milli, yerli ve biraz da İslami motifleri barındıran ve hükümet olmak imkanı şartları doğan parti ve karşı taraftan istediklerini büyük ölçüde alacak hükümet tablosu vardı ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ya da arkadaşlarının cemaziyel evveli çok iyi bilinir. Bunların bir partiye gidip kendilerine bel bağlayan bir mirasa sahip duyan insanların oylarını ciro etmeye çalışmaları yakışık kalmaz. Bunu Saadet Partisi'ne oy vermiş ve verecek seçmenin büyük ölçüde anlayacağına inanıyorum."

Akdağ, nerede durulmasının bilinmesi gerektiğini kaydederek, "Temel Karamolaoğlu ve arkadaşları neden Muharrem İnce ve Meral Akşener ile ya da Selahattin Demirtaş ile yan yana durduklarını anlatmalıdır, maksatları ne, ne yapmak istiyorlar? Maksatlar şer odaklarının yapmak istedikleriyse Erdoğan gitsin de gerisi tufan olsun. Yanlış yapıyorlar onun için lafı çevirmeden neden orada durduklarını anlatmalıdırlar."

(Sürecek)

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24 Haziran seçimlerine doğru Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum

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