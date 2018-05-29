Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt vererek Fethullah Gülen ile kaç görüştüğünü açıkladı.

"İKİ YA DA ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜM"

Erdoğan, "Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i belediye başkanlığım döneminde tanıdım, yüz yüze kendisiyle 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var; görüşmelerimizi yaptık, adımımızı attık. Ben niçin Pensilanya'dan izin alacağım ki! İspat etmezse namerttir." dedi.

