Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt vererek Fethullah Gülen ile kaç görüştüğünü açıkladı.
"İKİ YA DA ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜM"
Erdoğan, "Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i belediye başkanlığım döneminde tanıdım, yüz yüze kendisiyle 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var; görüşmelerimizi yaptık, adımımızı attık. Ben niçin Pensilanya'dan izin alacağım ki! İspat etmezse namerttir." dedi.
AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu
Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum