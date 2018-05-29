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Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullah Gülen ile kaç kez görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt vererek Fethullah Gülen ile kaç görüştüğünü açıkladı.

"İKİ YA DA ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜM"

Erdoğan, "Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i belediye başkanlığım döneminde tanıdım, yüz yüze kendisiyle 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var; görüşmelerimizi yaptık, adımımızı attık. Ben niçin Pensilanya'dan izin alacağım ki! İspat etmezse namerttir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethullah Gülen Pensilvanya muharrem ince

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