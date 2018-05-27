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Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

CHP ADAYI İNCE İLE GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran mitingleri kapsamında, Isparta'dan sonra Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda binlerce partililere seslendi.

Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)

CHP ADAYI İNCE İLE GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran mitingleri kapsamında, Isparta'dan sonra Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda binlerce partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Seçimler için meydanlara çıkan adayları görüyorsunuz değil mi?. Ne diyorlar ülkemizin menfaatine, milletimizin hayrına bir şey söylediklerinizi duyan var mı?. Ana Muhalefet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı başka, projeleri açıklayan kişi başka nasıl iş bu. Cumhurbaşkanı adayı kös kös otuyor. Genel Başkanları çıkmış proje açıklıyor. Yahu o mu idare edecek o memleketi. Eğer o idare edecekse bay Kemal aday olsaydı, niye olmadı. Fakat adayları ne diyordu. Bir kere çıktın yenildin. İki kere çıktın yenildin. Üç kere çıktın yenildin. Dört kere çıktın yenildin. Yenildin, yenildin, yenildin. Hala duruyorsun ya. Öyle diyordu. Bu nasıl iştir. Sonunda aday oldu. E şimdi de beyannameyi o açıklıyor. Ya niye Cumhurbaşkanı adayınız açıklamıyor da, o açıklıyor. Projeler kimin projesi, Cumhurbaşkanı adayının projeleri nerede yok. Ya o mu idare edecek, o mu idare edecek belli değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek,
'DAVUL BİRİNİN BOYNUNDA, TOKMAK DİĞERİNİN ELİNDE'
"Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen Ana Muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boyna asıp, tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu? Ya. Partinizi emanet etmediğiniz kişi milletin karşısına çıkartıp, Türkiye’yi buna emanet edin. Bu nasıl iştir. Türkiye sizin partinizden daha mı kıymetsiz. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz. Bu kafayla zaten milletimiz bunlara ülke emanet etmezler” diye konuştu..

Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-

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Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)

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