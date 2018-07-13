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Erdoğan: "Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir."


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