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Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi ile birlikte büyükelçilik personelleri tarafından karşılanan Erdoğan için 'Hoşgeldin Reis' pankartı açılması dikkat çekti.

Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanına gelişinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sabija İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Boşnak heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraybosna'ya geldi.

Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Saraybosna pankart

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