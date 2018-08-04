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Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili sosyal medya mesajlarıyla bilinen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı, AK Parti’nin 5. kadın kolları olağan kongresi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabında anlattı

Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bedelli annesi oldum” dediğini aktaran Selma Yazıcı, Erdoğan’ın gülümseyerek kaç yıldır askere gitmediğini sorduğunu, kendisinin de “2011’den beri” dediğini aktardı. AK Partili Yazıcı, bedelli askerlik kararı içinde teşekkür ettiğini aktardı.

İşte Yazıcı’nın Twitter'daki o mesajı:

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ak parti Selma Yazıcı Hayati Yazıcı erdoğan bedelli askerlik

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