Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bedelli annesi oldum” dediğini aktaran Selma Yazıcı, Erdoğan’ın gülümseyerek kaç yıldır askere gitmediğini sorduğunu, kendisinin de “2011’den beri” dediğini aktardı. AK Partili Yazıcı, bedelli askerlik kararı içinde teşekkür ettiğini aktardı.
İşte Yazıcı’nın Twitter'daki o mesajı:
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