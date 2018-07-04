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Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14:30'da BBP Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

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erdoğan Mustafa Destici

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir kaç yere kadro istemiştir.başka ne görüşecek
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