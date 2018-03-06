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Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 23:28 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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