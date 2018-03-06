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Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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