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Erdoğan ile telefonda görüşen Guterres, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkat çekerek BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna desteğin sürmesini beklediklerini belirtti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Erdoğan ile telefonda görüşen Guterres, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkat çekerek BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna desteğin sürmesini beklediklerini belirtti.


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