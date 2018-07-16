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Erdoğan ile Trump telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü - Erdoğan-Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu - Liderler, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı - Erdoğan ile Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

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ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi

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