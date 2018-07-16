Erdoğan ile Trump telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Buna göre, görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle başarı dileklerini ifade etti.
Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için iş birliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.
Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.
Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!
Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması
Türk istihbaratı Suriye'de paketledi, Türkiye'ye getirdi
İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak
Burası Afrika değil Giresun!
Ünlü şarkıcıyı bu halde gören gözlerine inanamadı
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum