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Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 20:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğine işaret etti.

Bakan olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini aktaran Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de başlattıkları yeni seferberlikle ise dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu anımsatan Eroğlu, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, bu konuyla ilgili bir eylem planı da hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız.
İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan orman ve su işleri bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 105 yorum
Heralde daha yeşil bir Türkiye için ne yapmamamiz gerektiğini canlı örnekle anlatmaya calisiyorlar. Yani şair demek istiyor ki : Siz bizim gibi sırf reklam yapacaz diye 23 milyon kağıdı 23 milyon zarfı bos yere ziyan etmeyin Ağaçları katletmeyin.
@muhibbi_2017 anca boş boş konuşursunuz Evinizin önünden iki kaldırım Taşını sökün bir Fidan dikin Ben öyle yaptım bir zeytin birde Ihlamur Siz sadece çene çalın Başka bi b.ktan anlamazsınız zaten
@muhibbi_2017 zeytin ağacı ve ıhlamur? çok güzel biri akdeniz ortamında diğeri egede yetişir.. nasıl diktin kardaş? heralde fidanı diktin sonra üstüne kaldırım taşını koydun?
@deniz_yildi_1985 Bizde kutuplarda yaşamıyoruz zaten ama şu senin saçma sözlerini sırf bana muhalif yazdığın için beğenecek birde SÜRÜ var Hemde her sabah bir Ihlamurun yadabir Zeytin ağacının yanından geçtikleri halde
@palermo544 sen anlıyorsun ya goyin ogli goyin
Güzel bir yaklaşım,, Kanunice :)) Yine de muhalefete dayalı olduğunu anlamamak zor değil.
bu ne sacmaliktir yesili korumak icin 23 milyon mektup o mektuplarin hammaddesi ne?? :)) akkoyunlular mi
@kemalettiny senin gibi koyunlar onlar.
Bana göndermeyin Abi. Şehir merkezlerindeki yeşil alanları inşaat ruhsatı ile birilerine peşkeş çek, AVM ve REZİDANS yapsınlar sonra Yeşil Türkiye yi birlikte inşaa edelimm. Öleeeee. Safsataaa.
Posta masraflarına yazık. Ağaç dikileceğini duyan orman ayıları hemen baltalarını bilemeye başlayacak.
@h.guncan sizin gibiler demi,,,,
TBMM başkanlık divani üyesi CHP li vekil 2 milyon vatandaşa TBMM bütçesinden posta gönderdiğinde yer yerinden oynamıştı. Erdoğan 27 milyon vatandaşa kimin parası ile posta gönderecekmiş ? Ak troller aynı tepkiyi Erdoğan a da gösterecek mi ?
İnsan gibi yapılsa tamam ama olmaz akp bunu yapamaz her şeyde olduğu gibi bunu da yiyiciler çöreklenir rant sağlarlar
Yedi Yirmi Dört ; Beş Vakit Adamı Dinliyoruz,Bunlar Yetmezmiş Gibi Birde Mektup.! Oynatmaya Az Kaldı,Doktorum Nerede.???
ağaçmı bıraktın memlekette araplara memleketi satacağım yerleştireceğim diye ne masalı okuyorsun
DAYI BU AAÇLANDIRMALAR NERDE ? İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÇÖLDEN FARKSIZ AACI NERİYE DİKİYONUZ İSTANBULA MI ?
Buradan da okuma yazma bilmeyen biri köşeyi döner.
mektup mu kaldı mail gönderin ya da mesaj o 23 milyon mektup için kimbilir kaç düzine ağaç kesilecek .
Rant uğruna ormanları yandaşlara peşkeş çekenler,zeytinliklere inşaat ve tedis yapanlar ile türkiyenin 2 katı alana bile dikilemeyen 1milyon fidan diktik diyenler ve bizden ağaç dikin diyenler aynı. Oldu sitenin park yerine dikeyim ağacıda öpsünler beni. Orman bakanlığı ne iş yapıyor.?
23 milyon mektup kac agaç eder acaba
daha yeşil türkiye için 23 milyon kagıt kullanıldı
BETON İŞİNDE PARA BİTTİ RANT SONA MI ERDİ YEŞİL İŞİ Mİ REVAŞTA OLACAK
sayın Erdoğan bence daha yeşil bir Türkiye için farkındalık yaratmak istiyorsanız bu 23 milyon kağıt ve zarfla bir çevre katliamı yapacağınızı biri size söylemeli. bence olana zarar vermeyin bu kampanyayada gerek kalmaz. sadece ihale peşinde koşan firmalara yol yaptırıp çevre karliamı yeterince verdiniz. zeytin ağaçları yahudilere hizmet ediyor diye fetva verdirip mütahitlere peşkeş çektiniz. siz eksiltmeyin tabiat kendini yeniler sayın Erdoğan...
kimseye mektup gönderme 23 milyon ağaç dikilsin.
Adam utanır yaa 16 senedir ülkeyi yöneten bunlar hangi kafayla hangi akılla bu yazıyı yollayabiliyor bana yollarsa hemen geri postalayacağım biz başaramadık deyip defolup gitsinler
Yeşil bir Türkiye için 23 milyon yaprak kağıt göndermeniz ile ne kadar ciddi olduğunuz belli hey Allah'ım ya sen akıl fikir ver
ormanları korumaktan bahsetmek için orman ürünü olarak kağıt kullanmak?
evinizin önünden iki kaldırım taşını sökün ve Bir Zeytin fidanı dikin Ben öyle yaptım Birde Ihlamur diktim Belediyeyi kaldırım çalışması yaparken Beceriksiz elemanlar birde Ağaç devirmişlerdi ,Park Bahçeleri aradım ,Bir Ihlamurda Onlar dikti Herkes elinden geleni yapsın arkadaşım Sadece konuşmakla olmaz bu işler
bunların yeşili dolar yeşildir.çevre mevre bilmez bunlar.varsa yoksa rezidans avm.
popülist hareket. oy devşirme. lüzumu yok...hem ağaçları kes. hem daha yeşil zart zurt... yav heee heeee
lafa gerek yok icraata bakalım.
23 milyon ev demek 23 milyonu kandırmak demek
Güzelim Sivasın caddeleri meydanları ağaçlarla doluydu yemyeşildi taki belediye akp olunca meydanda ağaç koymadı kesti mahalle araları bile beton oldu . Kime neyi anlatıorsunuz!
aman aman sakin görmek istemiyorum
önce ağaç kesmeyi bıraksın hükümet, sonra fidan dikmeyi öğretsin, ülkeyi çöle cevirdiniz
Allah rızası için bizim eve yollamasın
Enteresan 16 yıldır yaptıklarından sonra agaclari ve cevreyi düsündüklerini söylüyolar..
adamın işi para harcamak
Saın Cumhurbaşkanı hangi rantın önü açacaksınız.Fidan yetiştirerek yandaşa rantmı açacaksın.Bırak kalanlar yeşil olsun kağıt çöpe gitmesin.Kestirdiğin ağaçlar fazlasıyla yeşili ormanı katletti zaten.
Bu dünya şeysi kendiyle çeliştiğini ne zaman fark edecek acaba
daha doğal yeşillik derken termik santrallaeri düşündük mü ?
SEÇİMDEN ÖNCE AĞAÇ SEÇİMDEN SONRA KERESTE AKEPEYE UYAR .
İnternet haberciliğiyle yapılsaydı israf olmazdı?
Yazlık saray için katlettiğin ağaçlar ne olacak ağaçları katlederek mi yeşil alan oluşturacaksın.
İSTEMEM KALSIN..BANA GÖNDERMEYİN..O KADAR AĞAÇ KATLEDİLDİ O ZAMANLAR NERDEYDİN ACABA..??ŞİMDİ BU NE ..DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA..KALSIN İSTEMEM. YANDAŞLARA DÖNDERİN SİZ..SİZE BİAAT EDENLER VARYA....HANİ KÖR SAĞIR VEDE DİLSİZLERE.....
ya bunlar resmen insanların aklıyla alay ediyorlar. bunca yıldır ormanları talan ettiler karşı çıkanlara biber gazı sıktılar. şimdide yeşilci oldular. hayret.
büyükşehirlere bakın 2001 senesi ile 2018 arasına ormanların nasıl tarip edildiğini görün yine kandırmışlar recep beyi
23 milyon mektup=23 bin ağaç demek.hiçbir mektup göndermese 23 bin ağaç yaşayacak.e-mail yolla mektup değil.sms yolla,e-mail yolla...
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