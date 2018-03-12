Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğine işaret etti.

Bakan olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini aktaran Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de başlattıkları yeni seferberlikle ise dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"



21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu anımsatan Eroğlu, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını bildirdi.