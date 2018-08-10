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Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 21:43 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yükselen dolar kuru için teklif yaptı. Erdoğan'ın 'yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısını eleştirdi.

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısını eleştirdi. Perinçek, dolar kurunun düşmesi için yeni bir teklif sundu.

'GECİKMEDEN MEVCUT DÖVİZ MEVDUATLARI RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN TL'YE ÇEVRİLMELİ'

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Bankacılık sistemimizi korumak amacıyla gecikmeden, Türkiye’deki mevcut döviz mevduatlarının rayiç bedel üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
seni sevmem ama bak burda doğru sölemişsin..
Ne kadar akıllıymış maşallah. O zaman bir daha kim bankaya döviz yatırır? Günü kurtarmak için ülke ekonomisine 100 yıl zarar verirsin ama günü de kurtaramazsın. Aklını kendine sakla
Bu teklif kabul edildiği takdirde parasını TL'de tutanlar yine yandı demektir!..
Bu Kim Allah askina biri bana izah etsin......
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