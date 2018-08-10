Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısını eleştirdi. Perinçek, dolar kurunun düşmesi için yeni bir teklif sundu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Bankacılık sistemimizi korumak amacıyla gecikmeden, Türkiye’deki mevcut döviz mevduatlarının rayiç bedel üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.
Yastık altındaki parayla hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bankacılık sistemimizi korumak amacıyla gecikmeden, Türkiye’deki mevcut döviz mevduatlarının rayiç bedel üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerekir. #TürkLirasıTürkBayrağı— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 10 Ağustos 2018
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