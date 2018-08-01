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Erdoğan: "İnandığımız yolda özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Erdoğan: "İnandığımız yolda özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."


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