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Erdoğan: İnşallah artık an meselesi Afrin'e girdik, giriyoruz sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Bugün buraya gelirken aldığım rakam, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569. Biz şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih, müjde yakın. Suriye topraklarında gözümüz yok. Terör koridoru için oradayız. İnşallah artık sizlere müjdeyi vereceğiz" dedi.

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