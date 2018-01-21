Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (1)

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusu'nu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz."
Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar
Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var
Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi
Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım