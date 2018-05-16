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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüşecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'yi, 13.30'da genel merkezde kabul edecek.   

ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'yi, 13.30'da genel merkezde kabul edecek.

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