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Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüşüyor 

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüşüyor.   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüşüyor.

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