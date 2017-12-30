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Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 13:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kongre öncesi Kastamonu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK eleştirisi nedeniyle çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda af edersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri KHK hakkında olumsuz yorum yapan Abdullah Gül ve ona destek veren Bülent arınç'a cevap yorumlandı

Erdoğan KHK'yı eleştirenlere şu sözlerle yüklendi:

"Tabii üzüldüm yapmamaları gerekirdi ama bu katılanlar ne yazık ki 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. O gün bu kampanyaya katılanlar evet demediler, hayır dediler, niye, onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda afedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz, nasıl olur. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükümete ama asıl halkımıza terbiyesizlik yapmaya başladı. Milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz mümkün olamaz. Darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi, bastırma tarzı ise en ilkeli en gururlu en onur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP ve birtakım terör örgütlerinin hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar oynuyorsa herhalde iyi yolsa değilsiniz. Ortada bir hata varsa düzeltilir. Talep varsa karşılanır ama biz bunu akşam yatıp sabah kalkıp yapmadık ki. Biz Bay Kemal'in partisİ miyiz? Herkesi küçük hesaplardan ayrı durmaya davet ediyorum.

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Erdoğan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Tek tip elbise ile ilgili 'Onların yakınları yok mu, üzülmeyecekler mi' diyor. Ya sen ne cins adamsın be! Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar' diye soruyor musun? Niye düşünsün ki, havalimanına gelip Bakırköy'deki belediye başkanının evinde istirahate çekilip televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsin ki. Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibiliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin

"Hep fitnenin peşinde"

Milletim seni iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu da çok iyi biliyor. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.

Zalimin adı dün rejimdi, DEAŞ'tı, bugün YPG. DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacağız ve sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz. Rusya ve İran iek nasıl çalışıyorsak ABD ile de öyle çalışmak istiyoruz. Sorun ABD'nin bizimle çalışmak isteyip istememesidir.

Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var. Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla Milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Abdullah gül kadar beyefendi,tam bir aile terbiyesi ile büyümüş bir devlet adamı görmedim,hakka hukuka medya özgürlüğüne destek verir.o yüzden inşallah aday olur
Bu ne diktatörlüktür ya şuna bak! Cumhurbaşkanlığı yapmış bir devlet adamı bile bir konuda ağzını açıp 2 kelam edemeyecek görüşünü söyleyemeyecek mi! Alıştınız KHK'larla tel adam şeklinde ülke yönetmeye, meclisi hiç ettiniz, sizin işi dudağınızdan çıkan her şey kanun olacak kimse ağzını bile açamayacak, açan vatan haini olacak öyle mi! Yazıklar olsun be, yüz kere bin kere yazıklar olsun! Bu ülkede demokrasiyi bitirdiniz, köprüden önce son çıkış 2019 seçimleri, inşallah siz kazanamazsınız çünkü artık büyük bir tehlike haline geldiniz demokrasi için, eski Cumhurbaşkanı bile konuşamayacaksa vah!!
Diktatörün ülkesinde ABD ajanları gibi sosyal şebeke üzerinden yazıp çizeceksin , kimse sana dokunmayacak .. bu nasıl diktatörlük.. Azerbaycan da böyle konuşabilir miydin , yada Türkmenistan da
insanlar fikirlerini söylemiş niye yazıklar oluyor herkes aynı fikir belirtmek zorunda mı
Çok doğru söylüyor kimse fetö ağzı gibi ona yarayacak ağızla siyaset yapmasın.
@s.hazir Feto ağzı gibi !... Esas fetocular varken feto ağzı ne demek. Siz desteklediklerinizin feto olduğunu asla kabul etmezsiniz. Şunu söyleyeyimki, reis çıkıp; evet, ben fetocuyum dese, helal der alkışlarsınız. Zihniyetiniz bu kadar işte.
@s.hazir ithal angus sen hala söyleneni anlamamışsın. Otlanmaya devam et davar.
@alexis_2014 ithal.demisken adından bahsetmişsin sanırım.bari ismini degistirseydin daha inandırıcı olurdu trolll
meee meee..
@Ferhat_1987_fnyem senin gibi öküz olmaktan iyidir
Herkes senin emrinde olmak zorunda degil
Sende fetöcülerin kayığından geldin! Ne çabuk unutuyorlar. Bunama belirtisi, tedavi şart
ABİ SENİ KİMSE ELEŞTİRMEYECEK.SEN HERŞEYİN EN DOĞRUSUNU EN İYİ BİLİRSİN.SENİ ELEŞTİREN HERKES KEMALCİ.SEN NEYLE YAŞIYOR NE İÇİYOR NE YİYORSUNKİ BÖYLE BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNE VE ANLAYIŞA SAHİPSİN.SANA KİMSE MUHALEFET ETMESİN YANLIŞLARINI SÖYLEMESİN.ZATEN SEN YANLIŞTA YAPMAZSINKİ.YANLIŞ GELMİŞSİN DÜNYAYA.PEYGAMBER OLMALIYMIŞSIN.EFENDİMİZ HZ. MUHAMMET S.A.V BİLE YANLIŞYAPMAMIŞMIDIR Kİ; SEN YANLIŞSIZ BİR YAŞAM SÜRDÜĞÜNÜ SANIRSIN. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN BİZLERİN.YOKSA İLERİDE DAHA KÖTÜ ŞEYLER YAPACAĞINDAN MİLYONLARCA İNSAN GİBİ BENDE O KADAR EMİNİM Kİ. RABBİM TEZ ZAMANDA MİLLETİMİZİ SENDEN KURTARSIN..
en yakınlarına bile kullandığı acımasız üsluba bakın...şu an destekliyorsanız bile ne hale gelebileceğinizi hayal edin...
kimse kemal beyin kayığına binmiyor tayyip efendi sen yanlış yapıyorsun ve bu yapılan yanlışı görüyorlar sana dolaylı yoldan anlatıyorlar ama sen bildiğini yapıyorsun yanlış yaptığın ortaya çıkarsa yine dersin beni kandırmışlar diye zaten seni önüne gelen kandırıyor nasıl cumhursan anlamış değilim herşey İYİ olacak
HERKES HAKSIZ BU HAKLI GALİBA .?
Gül’ün parti kurmasında artık hiç bir engel yoktur kurmuyorsa bence susması konuşmasından çok daha anlamlı olur
ya siz sadece 15-16 temmuzu kaplıyor diyorsunuz.zaten bu 2 günde darbecileri vurdun diye elinizde tutuklu vatandaş yok ki, kurtarasın.kimi kandırıyorsunuz be sahtekarlar.ha pardon %50 malların vardı değilmi onları kandırıyorsun .biz ATATÜRK'çüyüz tayyib efendi akp li mal değiliz.senin osuruğuna bile parfüm diyebilecek bir zihniyete anlatmaya devam et.
yettin artik be herkese laf atma firca atma bu memleket senin gibi terbiyesizini ukalasini gormedi
Saın CB kusura bakmayında bu kadar ağzı bozuk ,kibirlenen karşısındakine hakaret edenve de kin nefret saçan biri gerçekten müslüman olamaz...Çoluğumuza çocuğumuza kötü örnek oluyorsunuz...iki gün yurt dışındaydın valla TV öyle güzeldi ki...Yazıklar olsun diyorum milyonlarca insana hakaret ettiğinizin farkındamısınız
fetö ile de aynı yolda beraber yürüdün.sayende memleketin hali ortada
Memleketime hoşgeldin Cumhurbaşkanım.
Bir Cumhurbaşkanına bu hareketler konuşmalar yakışıyormu ?
aynı yolda yürüdünüz diye,onlarda senin yediğin bokları yemek zorundamı.
tayo aga hesap dönüyor sap dönüyor diye bir söz var biliyorsun demi .
Kerimcan durmaz nerdesin,reis e bir iki laf soyle.secmenin hazır burda çok var:)))) ya dun Gül e küfür edenler şimdi adamı savunuyor:))) evet kerimcan durmaz CHP den aday olmanı bekliyoruz.secmenin hazır merak.etme.reis e biseyler de yeter:)))))))
adam haklı ya ondansındır yada değilsindir. yanlışta yapsa söyleyip uyaramazsın o yanlış yapmaz yapsada kandırılmıştır
Akp icraatlarını kim eleştirse darbeci, zamanındada feröyü eleştirenler terörüsttü, oysa aklı olan sorgular hesap sorar ve hatanın üstüne gider.. sonra ne oluyor biz kandırıldık oluyor artık bu millet kandırılmak istemiyor..
tabi tabi herkes yanlış herkes hatalı bi sen doğrusun satmadigin dava arkadaşın kalmamis çıkmış yazıklar olsun diyorsun.sana söylenecek lafları başkasına söylüyorsun buda bahçelinin taktiğini uyguluyor.ulkenin içine ettin bırak git artık
şuan ptt kadro bekleyip hayal kırıklığına uğrayan o kadar insan varki elinizi vicdanınıza koyun hepinize yazıklar olsunnn
asil sana yaziklar olsun. hirsizligin yolsuzlugun onunu acan sen degilmisin. yahudi cesaret odullu sahsiyet.
Memlekette bir siz doğrusunuz, sizin dışınızda herkes terörist, herkes vatan haini, herkes ergenekoncu, herkes fetöcü ve herkes dinsiz. Bir siz düzgünsünüz. Zavallılar...
pardon kusura bakmayın ama fetöyü başımıza saran sen değilmisin zamanında salya sümük ağladığınız günleri unutmadık hepsinin görüntüleri var beraber yapmadığınız kumpas kalmadı. bu benim şahsi fikrim. khk ları neden kaldırmıyorsunuz istediğinizi işten atıyorsunuz buna milletvekili ve belediye başkanları dahil hani sadece fetöydü? birileri çıkıp fikrini beyan etmesinmi. herkes sizin düşüncelerinizi benimsemek zorundamı sizin her dediğinize evet demek zorundamı herkesi terörist yaptınız asıl ülkeyi bölen sizsiniz.
alemin in doğrusu bay erdoğan.
tayyip diyordu ki''Bahçeli bugün milliyetçilikten bahsediyor,kime yutturacaksın bunu,kafatası milliyetçisisin''''Mhp gider sadece ırkcılığın diliyle konuşur''Kimse bizim karşımıza türklüklükle de çıkmasın biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımız altına almış bir hükümetiz''Bu Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor''Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun,bozkurtların sana hayırlı olsun,ben bozkurtlarla dolaşmıyorum insanlarla dolaşıyuorum''İşte tayyip Bahçeli ve mhp için bunları söylüyordu.Tabi bunlar söylediklerinin binde biri.bu adama kim güvenir?Allah yalancılara lanet etmiştir Ali-imran 61
YOL ARKADAŞILIĞI AYRI DEVLET ADAMLIĞI AYRI.SENİN YOL ARKADAŞIN OLMASI YANLIŞLARINI SAVUNMASI GÖREVİNİ VERMEZ SAYIN GÜLE İŞTE SİZİN ANLAYIŞINIZ BU DEVLET İŞLERİ İLE AİLE İŞLERİNİ KARIŞTIRMANIZ.
yAZIKLAR OLSUINN YAZIKLAr olsun:jkadern böylesine yazıklar olsun.
KAYSERİLİ RİZELİYİ OYUNA GETİRDİ...
ARTIK SİYASET OLAMKATAN ÇIKTI KISIR ÇEKİŞMELERE DÖNDÜ TÜRKİYEDE.O ONA BAĞIRIYOR, ÖTEKİ BUNA BAĞIRIYOR. MİLLET USANDI ARTIK. BAKINIZ TÜRKİYE BU MASONİK ZİHNİYETTEN KURTULMADAN VARACAĞI BİR YER YOK ARTIK. ESADIN ÜLKESİNE SALDIRANLAR YARIN BİZİM ÜLKEMİZEDE SALDIRMAYACAKLARI GARANTİSİNİ KİMSE VEREMEZ.BAKINIZ PYD YE 4 BİN TIR SİLAH VERİLDİ DAHA DÜN İRAN'DA İÇ KARIŞIKIK İÇİN ABD VE BATI DÜĞMEYE ÇÖKTÜ. ŞİMDİ ERDOĞANIN BURAYA ODAKLANMASI GEREKİRDİ.AMA İÇERİDEKİ KISIR ÇEKİŞMELERLE MİLLETİN DİKKATINİ BAŞKA YÖNE ÇEKİYORLAR.BEYLER TÜRKİYE MASONİK YAPDAN KURTULMADAN KİMSE HAVANDA SU DÖĞMESİN BOŞUNA.
düne kadar dava arkadaşınızdı bir eleştiride sildiniz dava arkadaşlığını
chp akıllı geçinen aptal dır...yıllar dır ikdidarsız kısır ve kıskanç dır
TABİ TABİ, SİZ HAŞA HATADAN MÜNEZZEH SİNİZ ÖYLEMİ. SİZE KARŞI LAF SÖYLEYEN, ELEŞTİREN MÜNAFIK VE ŞEYTANDIR ÖYLEMİ, SİZİN HER DEDİĞİNİZ DOĞRUDUR, ÖYLEMİ. BU NE KİBİRDİR, YARABBİM SEN BİZİM AKLIMIZI SALİM EYLE. BİZİ ŞAŞIRTMA. BİZİM AKIBETİMİZİ HAYIRLI VE İYİ EYLE. YANLIŞI OLANLARADA HİDAYET NASİBEYLE.
Bu adama sorgusuz sualsiz itaat edenler gerçekten şapkasını önüne koyup iyi düşünsün.Artık o kadar gözü döndü ki kendi partisinden an yakın yol arkadaşından bile ufacık bir farkı görüşe tahammül edemiyor.Aklınızı başınıza alın akp seçmeni.Bir kez daha kazandırırsanız bu ülke bu adamın elinde uçuruma yuvarlanır bilesiniz.
İt ürür kervan yürür Cumhurbaşkanım...
Zaten sayın Erdoğandan başkasının doğru analiz ve tespit yapması mümkün değil.Ne kadar komik bir durum eleştiriyi ve hatayı kabul edemiyorlar.Çok yazık.
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