Erdoğan İstanbul'da gençlerin sorularını cevapladı (1)

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularına cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine yaptığı konuşmada, "Fırat Kalkanı'na başladıysak ne diye başladık? Burada bizim ertelenmiş müdahale hakkımız var. Niye ertelenmiş müdahale hakkı diyorum? Çünkü bizim, Zeytinlik Harekatıydı bu harekatın adı, Fırat Kalkanı'nın
adı Zeytinlik Harekatıydı. Gecikti o, onu daha önceden yapmamız lazımdı. Daha önceden yapsaydık Kilis bu kadar vurulmazdı. Kararlı bir şekilde Afrin'de duruyoruz, güvenliği tamamen tesis edene kadar oradayız, sonra önümüzde İdlip var, Tel Rıfat var, Mümbiç var. " dedi.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Senin artık günah defterin hazır, yalan söylemene gerek yok. 'Ben farkında olmadım onun için Bakırköy Belediye Başkanının evine gittim, orada bir kahve içtik falan filan o esnada bunlar olmuş' desen yutarlar. Ama sen bunları gizleyeceksin, hala yalan söyleyeceksin, bunu kimse yutmaz, kayıtlardasın sen." ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette ama her ikisinde de (taslak çalışmalar) İstanbul Üniversitesi adı var ve bunun yanında her ikisinde de o konuda da bir çalışma şu anda yapılıyor, İstanbul Üniversitesi'nin logosunu kullanma durumları da söz konusu. Sadece bir ilave olarak belki Cerrahpaşa orada ilave olarak kullanılacaktır." diye konuştu.
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