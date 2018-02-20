Erdoğan-İvanov ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplarla ilgili, "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen kendilerine göre aldıkları kararla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Şii milis güçlerinin Afrin’e girme teşebbüsüne ilişkin sorulan soruya, “Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler” ifadeleriyle cevap verdi.

“Makedonya’nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları görmek istiyoruz”

Konuk cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli mevkidaşımla ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldığımız, iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz ikili görüşme ardından heyetler arası görüşmeyi değerlendirdik. Hali hazırdaki ikili ticaret hacmimizin ortak çabalarımızla çok daha yukarılara taşınabileceğine inanıyorum. Biz Makedonya’daki yatırımlarımızı artırmak arzusundayız” diye konuştu.

Makedonya’nın terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmada kararlığı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, “Özellikle FETÖ her iki ülke için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıyız. Makedonya’da FETÖ terör örgütünün yapılanmasını gerçekleştirdiği ülkelerden birisidir. Bu kapsamda Makedonya’nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları görmek istiyoruz. Bugün değerli dostum bu konuda atılabilecek adımları çok açık ve net bizimle paylaştı. FETÖ terör örgütünü dostlarımızın da desteği ile Balkanlar’dan söküp atacağız” şeklinde konutu.

Türkiye’nin Makedonya Cumhuriyetini bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren kararlı bir şekilde desteklediğini belirten Erdoğan, “Makedonya’yı anayasal ismi ve milli kimliği ile ilk tanıyan, Makedonya’ya büyükelçi atayan ilk ülke olarak net bir şekilde biz ortaya koyduk. Makedonya’nın Yunanistan ile yaşadığı isim sorununa ilişkin olarak tarafların karşılıklı iradelere ile bu sorunu aşacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.