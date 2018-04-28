Erdoğan İzmir'de halka hitap etti

"Muhalefetin aradan geçen bir yılı aşkın sürede ne cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili ne de seçimde millete söyleyecekleriyle ilgili en küçük bir çalışmaları, en ufak bir hazırlıkları olmadığı ortada. Halbuki biz seçimlerin 2019 yılında yapılacağı hesabıyla hareket etmemize rağmen cumhurbaşkanı adayımızdan, yeni yönetim mimarimize kadar her konuda çocuklarımıza çoktan söz vererek göreve başlamıştık."

Seçim ittifakları meselesini dahi hukuki bir zemine kavuşturduklarını, MHP ile de ittifak yapma kararını millete ilan ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı buydu. Şu anda bu meydanda cumhurun ittifakı var. El eleyiz, omuz omuzayız ve bütün bunları yaparken derdimiz cumhur, yani milletin ittifakını sağlayalım. Bu ittifak çok önemli. Peki muhalefet neden bu konuda kılını kıpırdatmadı dersiniz çünkü bunların ülkeyi yönetmek, millete hizmet etmek, yeni projelerle, yeni yatırımla Türkiye'yi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak gibi bir dertleri yok. Üstelik öyle bir tezgah kurmuşlar ki birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor."

"Bakıyorum Mecliste arka tarafta milletvekilleri ağlıyor. Niye ağlıyor? Kendi yuvası orası, kendi yuvasından genel başkanı onu kovuyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne diyor, 'Git sözde bir parti var o partiye siz hadi bakalım.' Ben de o gün 23 Nisan, Meclisteyim. Baktım ki koltuklar bomboş. Bu 15 kişi sözde partiye hala katılmamışlar. Yine onlar kendi sıralarında oturuyor. Böyle demokrasi olur mu, böyle milli irade olur mu? Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Bu milli iradeye saygısızlıktır, o 15 kişiyi seçenlere saygısızlıktır. Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır. Bizlerin tarihinde asla ve kata bu yoktur. Zira milletimizin iradesine biz ipotek koyamayız. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz inanın bu kadar hızlı servis olmaz. Ülkede maalesef şimdi bunları görmeye başladık. Meclise de yazık, o garip milletvekillerine de yazık. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil göbeklerinden bağlı oldukları mahfillerin hesapları için yapıyorlar. Bunlar içeride ve dışarıdaki Soroslar için yapıyorlar, onların talimatlarıyla yapıyorlar."