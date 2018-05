Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde şahsına suikast düzenleneceği iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi binasında, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

28 Şubat'ta AB anketinin tamamlanarak AB Komisyonuna iletilmesinin büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürdürülmesini temenni ettiklerin ifade etti.

- FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini müteakip Bosna Hersek'in gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Sayın İzzetbegoviç'in de belirttiği gibi. FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız. Somut adımlar atılması hususunda Bosna Hersek makamları ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Bosna Hersek'in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir. Ülkemizim Bosna Hersek'in refahı birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır. Özellikle ekonomi alanındaki 8 bin ton et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buluyorum. Bu konuda daha önce de söylediğimiz gibi bizim 15 tona kadar marjımız var. Bu çok ciddi manada bir istihdam alanı doğuracaktır Bosna Hersek'te. Geçmişte bu sektörde çalışmışlığım var. Bu sektörü iyi bilirim. Canlı hayvan, karkas, lop et nedir bilirim. Bu konuda yapacağımız çalışmayla Bosna Hersek ciddi sıçramayı ayrıca yakalayacaktır."