Erdoğan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e gönderdiği mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan mesajında, devletin en köklü, en deneyimli kurumlarından biri olan, milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, kamu düzeninin korunmasında, iyi eğitimli personeli, donanımı ve disipliniyle etkin rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerde kendilerini gururlandırdığını belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarmamız, mülki, idari ve askeri görevlerini yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirirken, ülkemizin güvenliği, asayişi ve huzuru için halkımızla iç içe çalışmalarını sürdürmektedir.

Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

