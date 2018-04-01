Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, ünlü isimlere hitaben de, “Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Buradaki dik duruşunuzla, bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır” diye konuştu.

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporcu grubu, Mehmetçik'e destek vermek için Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna geldi. Askerler, sanatçı ve sporculara hitap eden Erdoğan, 2 ay gibi bir sürede Afrin'in terörden arındırılmasının başarılı olduğunu kaydederek, emeği geçen askerleri ve ÖSO mensuplarını tebrik etti.