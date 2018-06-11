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Erdoğan: "Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek."


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