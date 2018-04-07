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Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak."

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