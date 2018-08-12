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Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında salonda bulunan bir çocuk 'Seni çok seviyoruz' diye bağırdı. Erdoğan da gülerek 'Elhamdülillah ben de sizi seviyorum' karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'da açıklamalarda bulunurken dikkat çeken anlar yaşandı.

'BEN DE SİZİ SEVİYORUM'

Erdoğan'ın konuşması sırasında bir çocuk 'Seni çok seviyoruz' diye bağırdı. Erdoğan da gülerek 'Elhamdülillah ben de sizi seviyorum' karşılığını verdi. Erdoğan daha sonra konuşmasına devam etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadarCumhurbaşkanı Erdoğan:"Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak."
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