Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'da açıklamalarda bulunurken dikkat çeken anlar yaşandı.

'BEN DE SİZİ SEVİYORUM'

Erdoğan'ın konuşması sırasında bir çocuk 'Seni çok seviyoruz' diye bağırdı. Erdoğan da gülerek 'Elhamdülillah ben de sizi seviyorum' karşılığını verdi. Erdoğan daha sonra konuşmasına devam etti.

