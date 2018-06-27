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Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için konvoyuyla yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol kenarında kendisini görmek için bekleyen çocukları görünce aracını durdurdu, çocuklarla sohbet edip oyuncak verdi

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

16:00'DA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya gelecek.

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TEBRİK ETMİŞTİ

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.


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