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Erdoğan: "Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, bize hukuk dersi veremez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, bize hukuk dersi veremez."


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