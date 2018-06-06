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Erdoğan: "Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir."


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