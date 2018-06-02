HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan: Millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Malatya'dan şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına, 2.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Malatya'dan şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına, 2. Ordu komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Esnaf ve Sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Muharem İnce, millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez. Ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığına katılacak yüzün dahi kalmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde konuştu. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Zeytin Dalı harekatımızın kahraman Komutanı İsmail Metin Temel paşamıza saldırmış. Sebebi; Malatya'ya gittiğimde Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası orada o akşam bir iftar verdi. Malatya'dan şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına, 2. Ordu komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Esnaf ve Sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette 2. Ordu komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim Metin Temel paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı harekatından gelen çok yakın da bir hukukumuz var. Muharem İnce, millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez. Ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığına katılacak yüzün dahi kalmaz."

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin?İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin?
İsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandıİsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.