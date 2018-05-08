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Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Twitter'da 'TAMAM' başlığı Trend Topic listesinde 1. sıraya yerleşti. Pek çok kullanıcı 'tamam' paylaşımında bulunurken, bazı kullanıcılardan da Erdoğan'a destek mesajları geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklaması ile sosyal medyayı salladı.

Binlerce Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını verdi. Kısa sürede yapılan 333 bin paylaşımla birlikte "TAMAM" başlığı Türkiye gündeminde Trend Topic listesinde zirveye yerleşti.

DDSDDDSA

O mesajlardan bazıları şöyle:

1b

1a

DDSDDD

DSDSDD

33322

ghghd

sdsdsddad

3334

11


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
tamam sonuna kadar tamam
seviçiniz kursakagınızda kalacak ADAM sizinle egleni
Keşke nerede o günler bir üniversite okursun artık 4 yıllık.
TAMAM..
Taam. .
Sayın Cumhur Başkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
Durmak yok yola devam
bir çek git artık, bütün ülkeyi mahvettin yeter git. TAMAM yüz bin kere tamam
o tamam diyenler siz bu milletten değilsiniz siz vatan zora girdiğinde marketlere avmlere koşup yiyecek stoğu yapanlardansınız siz vatan zora girdiğinde 15 temmuz örneğinde olduğu gibi atm lere koşup para çekme derdinde olanlardansınız, siz acaba yarın fırından ekmek alabilirmiyim diyenlerdensiniz. ben oğluma evlat al abdestini çıkıyoruz deyip köprüye giderken sizler ışıklarını kapatanlardansınız. onun için sizin tamam demeniz muteber değil hadi gidin kumda oynayın. bu yoruma küfür ve hakaret yazanlarada kötü söz sahibinindir diyorum.
bizim evdende 6 defa tamam
SALAKLAR ADAM MİLLET DEDİ, SİZ MİLLET MİSİNİZ?
BIKTIK SESİNE DAHİ TAHAMÜLÜM KALMADI TV Yİ SATTIM YALANLARINA
TRİLYON KERE TAMAM ....
tamam tamam güle güle
bırakın bu algı oyunlarını artık. sizi tarafsız olmaya davet ediyorum.
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