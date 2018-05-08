Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz" açıklaması ile sosyal medyayı salladı.
Binlerce Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını verdi. Kısa sürede yapılan 333 bin paylaşımla birlikte "TAMAM" başlığı Türkiye gündeminde Trend Topic listesinde zirveye yerleşti.
O mesajlardan bazıları şöyle:
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